Koers zkt. Vrouw gaat laatste rechte lijn in: wie van deze tien krijgt zondag een profcontract?

Met tien schieten ze nog over, de vrouwen die komende zondag op het veldritparcours van Ruddervoorde hengelen naar een profcontract bij Starcasino Cycling Team. Met een overweldigende 3.800 inschrijvingen zit Koers zkt. Vrouw in z’n laatste rechte lijn in de speurtocht naar nieuw vrouwelijk talent op de fiets. 3.800... dan begrijpt u: die tien overgebleven dames zijn geen doetjes. “Een Wolfpack 2.0 met alleen maar vrouwen? Laat maar komen.”