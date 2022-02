KOERS KORT. Zoon Roy Sentjens wint Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren - Valverde wint Spaanse rittenkoers

Zoon Roy Sentjens wint Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren

Sente Sentjens heeft Kuurne-Brussel-Kuurne voor junioren gewonnen. De 16-jarige zoon van ex-prof Roy Sentjens soleerde naar de overwinning. De Nederlander Vincent van Dorp sprintte naar de tweede plek, de Fransman Thibaud Gruel vervolledigde het podium. Onze landgenoot Steffen De Schuyteneer kwam als vierde over de streep.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Padun juicht in Gran Camiño, eindwinst voor Valverde

Mark Padun heeft de slottijdrit in de Gran Camiño (Spa/2.1) op zijn naam gezet. De renner uit Oekraïne legde het parcours van 15,8 km af in 20:19 en was daarmee vijf seconden sneller dan de Spanjaard Jésus Herrada (Cofidis). Alejandro Valverde gaf tien seconden toe en finishte als derde, een pak sneller dan leider Woods die zijn leiderstrui daardoor verloor aan de oude krijger van Movistar. Voor Valverde, 41 intussen, is het zijn derde zege van het seizoen, na ritwinst op zaterdag en de Trofeo Pollença-Port d’Andratx.

Volledig scherm Mark Padun. © Photo News

Vansevenant tweede in Faun Ardèche, McNulty wint

Een tweede plek voor Mauri Vansevenant (Quick.Step- Alpha Vinyl) in de Franse eendagswedstrijd Faun-Ardèche Classic. Onze landgenoot, die dit seizoen al drie keer top-vijf reed, moest zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Brandon McNulty. Kleppers als Primoz Roglic en Julian Alaphilippe konden niet echt overtuigen en eindigden in de buik van het peloton.

Volledig scherm Vansevenant, hier in het gezelschap van Kuss. © Photo News

Volledig scherm De zege in Frankrijk was voor McNulty © Photo News

Annemiek van Vleuten sprint naar tweede zege in Belgische openingsklassieker

Annemiek van Vleuten (Movistar) heeft de zeventiende editie van de Omloop Het Nieuwsblad, de openingsklassieker op de weg in ons land, op haar naam geschreven.

De Nederlandse bleef na 128,4 kilometer tussen Gent en Ninove in de sprint met twee haar landgenote Demi Vollering voor. Een derde Nederlandse, Lorena Wiebes, won de sprint om de derde stek. De 39-jarige Van Vleuten zegevierde in 2020 al een eerste maal in de Omloop Het Nieuwsblad

In de vorige editie ging de eindzege naar Anna van der Breggen. De Nederlandse, die haar koersplunje intussen omgewisseld heeft voor een functie als ploegleidster bij SD Worx, haalde het toen afgescheiden van de Deense Emma Norsgaard en haar landgenote Amy Pieters. De beste prestatie vanuit Belgische zijde in de Omloop Het Nieuwsblad werd neergezet in 2010 toen Liesbet De Vocht tweede werd na de Zweedse Emma Johansson.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Valverde wint in Gran Camiño

Alejandro Valverde (Movistar) heeft de derde etappe in de Gran Camiño (Spa/2.1) gewonnen. De Spanjaard bleef na 148,4 km van Maceda naar Luintra de Canadees Michael Woods en z’n ploegmaat Ivan Ramiro Sosa voor. Woods blijft wel leider.

Na de zege van Michael Woods op de steile muur vrijdag kreeg het peloton opnieuw een lastige heuvelrit voorgeschoteld. Het tempo lag hoog bij de start en na wat schermutselingen slaagde uiteindelijk een groep van acht er in om weg te rijden uit het peloton.

Veel ruimte kregen de koplopers nooit, ze begonnen met 1:30 voorsprong aan de eerste van drie lastige beklimmingen in de finale. Simon Geschke en José Herrada werden als laatste vluchters opgeraapt, Movistar mende het peloton, de voorbode voor een aanval van Sosa.

Hij kreeg Woods en ploegmaat Valverde met zich mee, wat later sloten ook nog enkele anderen aan. Met een klein groep trokken we naar de slotklim, waar opnieuw Sosa, Valverde en Woods de sterkste bleken. In de sprint klaarde Valverde de klus. Woods blijft leider, met 10 seconden voorsprong op Valverde. Zondag staat een relatief vlakke tijdrit van 15,8 km op het programma.

Volledig scherm © Photo News

Gaviria breekt sleutelbeen in Omloop

Pech voor Fernando Gaviria (27). De Colombiaan van UAE-Team Emirates kwam tijdens de Omloop ten val en brak daarbij z'n sleutelbeen. Gaviria ondergaat eerstdaags een operatie en ligt dus een tijdje in de lappenmand.

Lotto-Soudal-renner Jarrad Drizners loopt buiktrauma op bij valpartij

De Australische Lotto-Soudal-renner Jarrad Drizners heeft tijdens de zesde etappe in de UAE Tour bij een valpartij in de slotkilometer een abdominaal trauma opgelopen, zo maakte zijn team bekend.

Verdere onderzoeken moeten nu uitwijzen of een operatie noodzakelijk is. “Zijn toestand is stabiel, hij is bij kennis en kan spreken. Een arts van Lotto Soudal en de rondearts van de UAE Tour zijn bij hem in het ziekenhuis”, klinkt het in een korte mededeling.

Volledig scherm Jarrad Drizners. © Photo News

Zevenvoudig olympisch kampioen baanwielrennen Jason Kenny stopt

De succesvolle baanwielrenner Jason Kenny heeft zijn loopbaan op 33-jarige leeftijd beëindigd. Kenny is de meest succesvolle Britse olympiër en afgelopen zomer pakte hij op de Olympische Spelen van Tokio voor de zevende keer een gouden plak. Hij gaat nu als coach aan de slag bij de Britse bond. “Een groot deel van mij zou het geweldig vinden om door te gaan tot Parijs en ik ben een beetje verdrietig dat ik dat niet doe”, zei Kenny woensdag tegenover de BBC. “Maar de kans om als coach bij British Cycling aan de slag te gaan, doet zich de komende drie jaar misschien niet meer voor. Ik heb mijn kans gegrepen.” In totaal pakte Kenny negen olympische medailles, meer dan welke Britse atleet ook.

Kenny veroverde op de Olympische Spelen van 2012 in Londen liefst vier plakken, waaronder twee keer goud: op de teamsprint en de sprint. In 2016 in Rio de Janeiro won hij drie olympische titels: op de teamsprint, de sprint en de keirin. In Tokio wist hij alleen de keirin te winnen.

Op de Olympische Spelen van Parijs zal Kenny niet alleen aanwezig zijn als coach, maar ook als supporter. Zijn vrouw, Laura Kenny-Trott, is met vijf gouden olympische medailles in het baanwielrennen de succesvolste Britse vrouwelijke olympiër ooit. In 2024 zal ze proberen om de zeven gouden medailles van haar man te evenaren.

Volledig scherm © Photo News

Lizzie Deignan verwacht tweede kindje en mist rest van seizoen

Lizzie Deignan zal dit wielerseizoen niet meer in actie komen. De 33-jarige Engelse is zwanger van een tweede kindje. Deignan keert in 2023 met een nieuw contract bij Trek-Segafredo terug in het peloton. Haar nieuwe overeenkomst loopt tot eind 2024.

De voorjaarsspecialiste won in oktober nog de eerste editie van Parijs-Roubaix bij de vrouwen. Eerder in haar carrière won ze ook onder meer de Ronde van Vlaanderen (2016), Luik-Bastenaken-Luik (2020) en Gent-Wevelgem (2012). Ze werd wereldkampioene op de weg in 2015. 3,5 jaar geleden kregen Lizzie en oud-profrenner Phil Deignan al een eerste dochter, Orla.

Volledig scherm © Photo News

Michel Wuyts siert de banner van E3: “Nooit te oud voor de koers in Harelbeke”

De banner van de E3 Saxo Bank Classic, van vrijdag 25 maart, werd maandagnamiddag voorgesteld in het Cultureel Centrum van Harelbeke. Ditmaal prijkt Michel Wuyts op de banner. Hij duwt een rollator met koersstuur vooruit gehuld in een rode trainingsvest. Het geheel is een knipoog naar de leeftijd van Wuyts (65) en het 65-jarig bestaan van de WorldTourkoers E3 Harelbeke.

“Ik stel vandaag onze 14de banner voor. Het gaat vooruit. De banner gebruiken we als een ludieke vorm om onze koers voor te stellen. Het geheel moet, en is nog altijd, een mix van humor en relativeringsvermogen. Ik vind het iets hebben, Michel Wuyts met een rollator. Hij is 65 jaar geworden, even jong als onze E3 Saxo Bank Classic. Die ‘binnenkopper’ wou ik niet laten liggen. Of ik vrees dat iemand aanstoot zal nemen op de banner? Neen. Let wel: dit is geen sneer naar de VRT hé. Wij zijn door de jaren heen al trouwe partners”, gaf bedenker Jacques Coessens mee.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

De nieuwe banner met Michel Wuyts is de opvolger van ‘Germaine houdt dit jaar haar handen thuis’, een verwijzing naar het feit dat de E3 Harelbeke door de coronapandemie in 2021 noodgedwongen moest georganiseerd worden zonder publiek. In 2020 was er de banner ‘Kampioen zijn is plezant’ waarin Greg Van Avermaet te zien was als Carmen, Eddy Planckaert als Xavier, Patrick Lefevere als Boma, Johan Museeuw als Marcske, Freddy Maertens als Oscar en Peter Van Petegem als DDT.

Voor grote commotie en controverse zorgde de banner van 2019 ‘Wie kroont zicht tot prins in Harelbeke?’ waarop twee gebodypainte vrouwen een kikker vormden. De UCI tikte de organisatoren hiervoor zelfs op de vingers waardoor de banner uit het straatbeeld verdween. In 2015 was er ook al commotie met de banner van de E3 Harelbeke. Daar zorgde toen een opspelende damesjurk met blauwe slip voor. De spreuk was ‘Wie knijpt ze in Harelbeke?’. Toen ook moest die banner na enkele dagen uit het straatbeeld verdwijnen.

E3 Saxo Bank Classic deelt wildcards uit

De organisatie van de E3 Saxo Bank Classic heeft haar wildcards uitgedeeld. Naast de achttien WorldTour-teams verschijnen ook Alpecin-Fenix, TotalEnergies, Sport Vlaanderen-Baloise, Bingoal Pauwels Sauces WB, Uno-X, Bardiani-CSF-Faizanè en B&B HOTELS - KTM aan de start. Daarnaast werd het parcours niet aangepast. In totaal moeten er zeventien hellingen overwonnen worden.

Ben jij de grootste wielerkenner van het land? Speel mee met de Gouden Klassiekers en maak kans op 5.000 euro en talloze prijzen.

Speel mee met de Gouden Klassiekers Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Kasper Asgreen won vorig jaar de E3 Saxo Bank Classic. © Photo News