KOERS KORT. Zieke Terpstra moet forfait geven voor EK – Alpecin-Fenix brengt naast Van der Poel ook Merlier en Rickaert aan start Antwerp Port Epic

Zieke Terpstra mist wegwedstrijd op EK

Niki Terpstra heeft zich afgemeld voor de wegwedstrijd bij het EK in Italië. De 37-jarige routinier is volgens een woordvoerder van de Nederlandse bond KNWU ziek. Julius van den Berg vervangt Terpstra in de ploeg van bondscoach Koos Moerenhout. Van den Berg (24) deed donderdag in Noord-Italië al mee aan de tijdrit. Hij eindigde daarin als 24e, ruim 2 minuten achter de Zwitserse winnaar Stefan Küng.

Bondscoach Moerenhout kan in Trento ook niet beschikken over Mathieu van der Poel, Dylan van Baarle en Tom Dumoulin. De Nederlandse ploeg in de wegwedstrijd over bijna 180 kilometer bestaat zo verder uit Bauke Mollema, Jan Maas, Ide Schelling, Sebastian Langeveld, Koen Bouwman, Nick van der Lijke en Timo Roosen.

Volledig scherm Niki Terpstra. © Photo News

Naast Van der Poel rijden onder andere ook Merlier, Rickaert en De Bondt Antwerp Port Epic voor Alpecin-Fenix

Alpecin-Fenix heeft zijn selectie voor de Antwerp Port Epic, de vroegere Schaal Sels, bekend gemaakt. Mathieu van der Poel krijgt zondag steun van vier Belgen. Tim Merlier, Jonas Rickaert, Dries De Bondt en Guillaume Van Keirsbulck zullen mee over de vele onverharde wegen en kasseistroken racen. Daarnaast treden ook de Duitser Philipp Walsleben en Nederlander Oscar Riesebeek aan voor het team van de broers Roodhooft.

Voor Van der Poel wordt de Antwerp Port Epic een test in aanloop naar het WK. De Nederlander wil dit weekend nagaan of hij voldoende hersteld is van zijn rugklachten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Florian Sénéchal verlengt contract bij Deceuninck-Quick.Step tot 2023

Deceuninck-Quick.Step heeft Florian Sénéchal langer aan zich gebonden. De 28-jarige Fransman verlengde zijn contract bij The Wolfpack tot het einde van 2023. “Dit team is het beste voor mij. Het staat er in de klassiekers, maar ook in de grote rondes”, zegt Sénéchal op de teamwebsite. “Ik was nog maar een kind toen ik er al van droomde om ooit voor deze ploeg te rijden. Dat ik hier nu ben en verder mag gaan met deze ploeggenoten en staff is geweldig.”

Sénéchal, die sinds 2018 voor Deceuninck-Quick.Step rijdt, won einde vorige maand nog de dertiende etappe in de Vuelta. Eerder dit seizoen werd de Fransman ook al tweede in de E3 Saxo Bank Classic en negende in de Ronde van Vlaanderen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tobias Bayer verlengt verblijf bij Alpecin-Fenix

Tobias Bayer zal tot eind 2023 de kleuren van Alpecin-Fenix verdedigen. “Ik ben blij dat ik mijn contract heb kunnen verlengen”, zegt de 21-jarige Oostenrijker. “De ploeg hecht geloof in mij en dat is altijd een bron van motivatie. Ik voel me echt wel thuis bij mijn team. In elke koers die we rijden heerst er altijd een gezonde groepsgeest en hebben we de mentaliteit om te winnen. De houding dat niets onmogelijk is motiveert mij en past perfect bij mijn manier van koersen.”

Bayer reed dit seizoen de Ronde van Spanje, maar moest die na een val in de 12e etappe voortijdig verlaten. Hij werd dit jaar Oostenrijks kampioen in het tijdrijden bij de beloften en werd in de eindstand van het jongerenklassement van de Boucles de la Mayenne tweede. De Oostenrijker is momenteel aan de slag op het Europees kampioenschap.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.