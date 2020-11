KOERS KORT. Zesdaagse Gent krijgt virtuele editie - EF Pro Cycling houdt Sebastian Langeveld aan boord

Gentse Zesdaagse krijgt virtuele editie voor duo’s

De Lotto Zesdaagse Vlaanderen-Gent gaat dit jaar niet door vanwege de coronacrisis maar de organisatie pakt wel uit met een virtuele editie. Iedereen kan zich daarvoor inschrijven in duo’s. Het doel is elke dag het aantal rondjes te verzamelen dat op het programma staat, buiten of op de rollen, en dat in duo’s. Van 25 km op dag 1 tot 66 km op de zesde dag, goed voor 400 (virtuele) rondjes op de piste.

Het duo dat na zes dagen nog steeds in de race zit én het meeste kilometers heeft verzameld, wordt door de organisatie tot “nieuwe Keizers van de Lotto Zesdaagse” gekroond. Zij winnen een piste-initiatie met Kenny De Ketele, viervoudig winnaar in Gent. Er is een dag- en eindklassement voor mannenteams, vrouwenteams en gemengde ploegen. Ook voor de dagwinnaars liggen er prijzen klaar.

Elke dag wordt een originele soundtrack met een mix van de typische sfeermuziek van de Zesdaagse en aankondigingen en aanmoedigingen van de Gentse speaker voorzien.

Inschrijven kan vanaf op www.virtueel.lottozesdaagse.be. De start is voorzien op dinsdag 17 november.

De pistiers zelf blijven ook niet bij de pakken zitten. Negen profrenners voor wie de piste hun tweede thuis is, vallen in het Kuipke de snelste rondetijd aan. Zes mannen (Iljo Keisse, Gerben Thijssen, Kenny De Ketele, Fabio Van Den Bossche, Otto Vergaerde en Jules Hesters) geven vanaf dinsdag, elk om beurt, het beste van zichzelf over één ronde in het Kuipke. Drie vrouwen (Lotte Kopecky, Shari Bossuyt en Julie De Wilde) doen hetzelfde, verspreid over de zes dagen.

Kenny De Ketele en Robbe Ghys.

Jay McCarthy houdt “complex knietrauma” over aan val in Vuelta

De Australiër Jay McCarthy heeft aan zijn valpartij in de Ronde van Spanje een zware knieblessure overgehouden. Zijn team BORA-hansgrohe bevestigt donderdag dat de 28-jarige renner naar een gespecialiseerd ziekenhuis in Duitsland is overgebracht. Daar ging hij onder het mes voor wat de ploeg een “complex knietrauma” noemt.

McCarthy viel op 26 oktober tijdens de zevende etappe van de Vuelta. Volgens zijn team wordt zijn situatie “van dag tot dag” opgevolgd en krijgt hij “de best mogelijke zorgen”.

“Ik ben dankbaar voor de steun die ik van iedereen krijg”, reageert de renner. “De zorg die ik hier in het ziekenhuis ontvang, is topklasse en ik wil iedereen bedanken voor de steunberichten. Nu concentreer ik mij op mijn herstel om weer op topsnelheid terug te keren.”

Twee jaar geleden won McCarthy in eigen land de Cadel Evans Great Ocean Road Race door in een sprint Elia Viviani te verslaan. Hij won dat jaar ook een rit in de Ronde van het Baskenland. In 2016 sprintte McCarthy naar een etappezege in de Tour Down Under.

Jay McCarthy

EF Pro Cycling houdt Sebastian Langeveld aan boord

Sebastian Langeveld, ex-winnaar van de Omloop (2011), verdedigt ook volgend jaar de kleuren van EF Pro Cycling. De Amerikaanse WorldTourploeg maakte vandaag zijn contractverlenging bekend. Voor de 35-jarige Langeveld wordt het zijn achtste seizoen bij het team. Hij fietst er aan de zijde van Jens Keukeleire en Sep Vanmarcke (die in 2021 naar Israel Start-Up Nation verhuist).

Sebastian Langeveld.