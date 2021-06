KOERS KORT. Yates, Chaves en Matthews speerpunten bij BikeExchange in Tour, Astana start met vrijbuitersploeg

Hamilton is klassementsman van BikeExchange, Yates, Chaves en Matthews gaan voor ritzeges

Team BikeExchange heeft zijn kern van acht renners voor de Tour de France, die zaterdag van start gaat in Brest, bekendgemaakt. De Australische WorldTour-formatie wil met debutant Lucas Hamilton een goed eindklassement rijden. Simon Yates, Esteban Chaves en Michael Matthews mogen hun kans gaan voor ritsucces.

Luke Durbridge, Chris Juul-Jensen en Amund Gröndahl-Jansen zullen vooral in dienst rijden. Luka Mezgec mag na zijn debuut vorig jaar opnieuw zijn kans gaan in de vlakke sprints, Matthews neemt de iets selectievere sprintritten voor zijn rekening.

Yates won in het verleden al twee (berg)etappes en mag in het hooggebergte opnieuw zijn eigen kans gaan. Chaves wil de leemte in zijn palmares opvullen. De Colombiaan won eerder al ritten in de Giro en de Vuelta, maar nog niet in de Tour.

Selectie BikeExchange: Esteban Chaves (Col), Luke Durbrigde (Aus), Amund Gröndahl Jansen (Noo), Lucas Hamilton (Aus), Chris Juul-Jensen (Den), Michael Matthews (Aus), Luka Mezgec (Sln), Simon Yates.

Volledig scherm Simon Yates. © Photo News

Van Avermaet en Naesen kennen al hun teamgenoten bij AG2R Citroën Team

AG2R Citroën Team heeft zijn selectie voor de Tour de France (26 juni-18 juli) rond. De laatste drie plaatsen zijn voor de Fransen Dorian Godon en Nans Peters en de Zwitser Michaël Schär, zo bevestigt de ploeg. Greg Van Avermaet en Oliver Naesen waren al eerder opgenomen in de ploeg.

De 27-jarige Peters rijdt zijn tweede Tour. Vorig jaar won hij bij zijn debuut meteen de achtste etappe naar Loudenvielle. Zijn 25-jarige landgenoot Godon debuteert in La Grande Boucle. Hij won onlangs Paris-Camembert. De 34-jarige Schär is er al voor de elfde keer bij op de Franse wegen.

Van Avermaet (36) en Naesen (30) krijgen ook nog het gezelschap van de Fransen Benoît Cosnefroy, vorig jaar lang bergkoning, en debutant Aurélien Paret-Peintre en van de Ier Ben O’Connor, die ook zijn eerste Tour rijdt

“Dorian Godon, Nans Peters en Michaël Schär hebben de voorbije weken bewezen dat ze een plaats verdienen in de Tour”, zegt sportdirecteur Vincent Lavenu. “We hebben een aanvallend geheel, met jonge wolven en ervaren renners, wat ons in staat moet stellen om te schitteren in de komende drie weken.”

Volledig scherm Nans Peters won vorig jaar een rit in de Tour. © ANP

Arkéa Samsic rekent op Bouhanni en Quintana, Astana start met vrijbuitersploeg

De selecties voor de Tour de France stromen binnen. Ook Arkéa Samsic en Astana maakten hun achttal bekend voor La Grande Boucle. Arkéa Samsic mikt op sprintzeges met Nacer Bouhanni en het eindklassement met Nairo Quintana. Astana stuurt een vrijbuitersploeg op pad.

Voor Bouhanni wordt het zijn terugkeer in Tour. Hij was voor het laatst aanwezig in 2017. De Franse spurter won in zijn carrière al drie ritten in zowel de Giro als de Vuelta, maar schoot nog nooit raak in de Tour. Nairo Quintana en Warren Barguil waren wel al eerder succesvol in de Tour en hopen opnieuw op ritsucces. Quintana, tweede in 2013 en 2015 in het eindklassement, krijgt dit jaar geen landgenoot mee.

Bij Astana trekken ze op pad met enkele toprenners die allen een ritzege nastreven. Alexey Lutsenko, Jon Izagirre en kersvers Spaans kampioen Omar Fraile wonnen eerder al een rit. Jakob Fuglsang is een vaste waarde en wil zijn eerste Touretappe winnen. De snelle Alex Aranburu maakt zijn debuut in de Tour en is ook op zoek naar een overwinning.

Selectie Arkéa Samsic: Warren Barguil (Fra), Nacer Bouhanni (Fra), Anthony Delaplace (Fra), Elie Gesbert (Fra), Dan McLay (GBr), Nairo Quintana (Col), Clément Russo (Fra), Connor Swift (GBr)

Selectie Astana: Alex Aranburu (Spa), Stefan de Bod (ZAf), Omar Fraile (Spa), Jakob Fuglsang (Den), Dmitry Gruzdev (Kaz), Hugo Houle (Can), Jon Izagirre (Spa), Alexey Lutsenko (Kaz)

Volledig scherm Omar Fraile. © Photo News

Torhout wordt nieuwe startplaats Omloop van de Westhoek

De 58ste editie van de Omloop van de Westhoek - Memorial Stive Vermaut zal volgend jaar op zondag 20 maart vertrekken vanuit Torhout. De aankomstplaats blijft behouden in Ichtegem. De organisatoren van Ichtegem Sportief hebben een verleden in Torhout. Ooit vertrok daar nog een etappe van de, ondertussen opgedoekte, Driedaagse van West-Vlaanderen. De overeenkomst met Torhout als startplaats van de Omloop van de Westhoek - Memorial Stive Vermaut is er voorlopig voor één editie. “Wij zullen na onze 58ste editie samen met het stadsbestuur een evaluatie maken”, aldus Brackez. “Maar aangezien de samenwerking nu al zo goed verloopt, zie ik geen enkele reden om dit af te breken.”

Volledig scherm Christine Majerus won dit jaar de Omloop van de Westhoek. © Photo News