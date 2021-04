KOERS KORT. Wordt sneeuw spelbreker voor openingsetappe Ronde van Turkije? - Romain Sicard zegt wielrennen vaarwel na hartproblemen

Romain Sicard zegt wielrennen vaarwel na hartproblemen

De Fransman Romain Sicard (Total Direct ENergie) zet een punt achter zijn carrière. Uit onderzoek is gebleken dat de 33-jarige renner kampt met hartproblemen, en dus niet meer in staat is om op het hoogste niveau te fietsen.

De gewezen wereldkampioen bij de beloften werd al drie jaar nadrukkelijk in de gaten gehouden, zegt hij. “Rond 1 februari werd me verteld dat ik dit seizoen niet kon starten. Toen was alles nog duister. Ik wist niet wat ik kon verwachten. De laatste twee maanden duurden zeer lang. Dinsdag kreeg ik geen geweldig nieuws, maar ik heb nu wel bevestiging. Ik wil alle stafleden en renners bedanken die me in deze lastige tijd hebben gesteund. Zowel menselijk als sportief koester ik mooie herinneringen aan mijn periode bij de ploeg.”