KOERS KORT. WK wielrennen straks voor het eerst in Afrika - Landa gaat voor eindzege in Giro - Hermans speerpunt bij Intermarché-Wanty

Landa gaat voor eindzege in Giro

Mikel Landa voert de selectie van Bahrain Victorious aan in de komende Ronde van Italië. Het team gaat voluit voor de eindzege met de 31-jarige Spanjaard. Landa heeft drie etappezeges in de Giro op zijn palmares. In de editie van 2015 werd hij derde in de eindstand, in 2019 vierde. Dit seizoen eindigde Landa op het podium (3de) in Tirreno-Adriatico, achter Tourwinnaar Tadej Pogacar en Wout van Aert.

“Ik ben blij met mijn huidige vorm”, vertelt Landa. “Na de Ronde van het Baskenland had ik enkele dagen rust. In aanloop naar mijn zesde Giro ging ik enkele weken op hoogtestage op de Teide. De omstandigheden waren fantastisch en ik heb hard gewerkt. Ik voel me nu heel goed en ik geloof dat ik in vorm ben voor het belangrijkste doel van dit seizoen.”

Landa wordt bijgestaan door zijn landgenoten Pello Bilbao en Rafa Valls, de Italiaan Damiano Caruso en de Slovenen Matej Mohoric en Jan Tratnik. De Japanner Yukiya Arashiro en de Zwitser Gino Mäder vervolledigen de selectie.

Volledig scherm Landa met Van Aert en Pogacar op het podium van Tirreno-Adriatico. © Photo News

Piva: “Quinten Hermans kan een rit winnen in de Giro”

Intermarché-Wanty-Gobert trekt met Quinten Hermans en de Tsjech Jan Hirt als troefkaarten naar de Ronde van Italië. Hermans (25) maakte vooral naam in het veldrijden, maar toonde zich dit voorjaar ook nadrukkelijk op de weg. Hij bewees zijn klimpotentieel in de Ronde van het Baskenland en trok die lijn door in de Amstel Gold Race en de Waalse Pijl, waar hij op de Muur van Hoei veertiende en eerste Belg werd.

“Ik ben ervan overtuigd dat hij de capaciteiten heeft om een rit te winnen. Hij is explosief en kan zo het verschil maken bergop. Hij kan het afmaken wanneer hij met een groepje voorop raakt en krijgt dus een vrije rol”, zegt sportdirecteur Valerio Piva. “Jan Hirt is onze man voor het algemeen klassement. Hij heeft in het verleden al bewezen dat hij drie weken lang kan meestrijden met de beste klimmers ter wereld.” Hirt (30) werd in 2017 in de Giro twaalfde.

De Nederlander Wesley Kreder en de Italiaan Riccardo Minali mogen hun kans gaan in de vlakke sprintfinales, Minali’s landgenoot Andrea Pasqualon is er voor de spurten in geaccidenteerde etappes. “Zoals we in de Ronde van Romandië hebben gezien, kan hij bergop lang overleven zonder aan snelheid in te boeten”, verwijst Piva naar de vierde plaats die Pasqualon haalde in de sprint van de openingsrit in Romandië (toen Sagan won).

De Italiaan Simone Petilli en de Est Rein Taaramäe krijgen een vrije rol. “Ze rijden beiden goed bergop en ook zij lieten mooie dingen zien in Romandië. Hen willen we in ontsnappingen zien”, aldus Piva. “Dat geldt ook voor (de Nederlander) Taco van der Hoorn. Hij is een aanvaller pur sang dus laat hem maar lekker koersen.”

“Ik wil Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux drie weken lang koers zien maken. We zullen onze stempel drukken op de Giro”, belooft Piva. “Onze acht troeven zijn goed gewapend voor de komende weken. Ook al wordt het voor sommigen hun debuut in een grote ronde, we zullen zonder complexen over de Italiaanse wegen fladderen.”

Volledig scherm Quinten Hermans op La Redoute. © BELGA

WK wielrennen in Rwanda of Marokko

De wereldkampioenschappen wielrennen worden in 2025 voor het eerst in Afrika verreden. Dat heeft voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI bevestigd tijdens een bezoek aan Rwanda. “Twee steden hebben zich kandidaat gesteld”, vertelde Lappartient. “Het gaat om Kigali in Rwanda en Tanger in Marokko. We nemen op 24 september tijdens het WK in België een beslissing.” Dit jaar vindt het WK plaats in Leuven. Op zondag 26 september wordt de wegrit bij de mannen gereden.

Volledig scherm David Lappartient op het vorige WK in Imola 2020 met UCI-voorzitter Bach. © Photo News

AG2R Citroën Team laat Lawrence Naesen debuteren in grote ronde

Lawrence Naesen is maandag opgenomen in de selectie van AG2R Citroën Team voor de Ronde van Italië. Voor de 28-jarige broer van Oliver wordt het zijn eerste deelname aan een grote ronde.

“Lawrence staat voor zijn eerste rittenkoers van drie weken. Als specialist van de klassiekers van het noorden zal hij heel bruikbaar zijn in de nerveuze vlakke ritten, waar het belangrijk is onze kopmannen te beschermen. Deze eerste grote ronde uit zijn carrière moet hem in staat stellen een basis te leggen voor de toekomst”, zegt sportdirecteur Laurent Biondi.

Het team bestaat verder uit vijf Fransen: François Bidard, Geoffrey Bouchard, Clément Champoussin, Tony Gallopin en Alexis Gougeard. De Amerikaan Larry Warbasse en de Italiaan Andrea Vendrame vervolledigen de selectie. AG2R mikt in eerste instantie op dagsucces. De 104de Giro start zaterdag (8 mei) in Turijn.

Volledig scherm © Photo News

