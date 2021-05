KOERS KORT. WK wielrennen straks voor het eerst in Afrika - AG2R Citroën Team laat Lawrence Naesen debuteren in grote ronde

WK wielrennen in Rwanda of Marokko

De wereldkampioenschappen wielrennen worden in 2025 voor het eerst in Afrika verreden. Dat heeft voorzitter David Lappartient van de internationale wielerunie UCI bevestigd tijdens een bezoek aan Rwanda. “Twee steden hebben zich kandidaat gesteld”, vertelde Lappartient. “Het gaat om Kigali in Rwanda en Tanger in Marokko. We nemen op 24 september tijdens het WK in België een beslissing.” Dit jaar vindt het WK plaats in Leuven. Op zondag 26 september wordt de wegrit bij de mannen gereden.