KOERS KORT. WK goed voor turnover van 27,4 miljoen euro - Fans weer toegelaten in Kuipke voor Omloop

WK levert miljoenen op

Het WK wielrennen in Brugge en Leuven was goed voor een economische turnover van 27,4 miljoen euro. Dat blijkt uit een rapport van Ernst & Young, in opdracht van de wereld wielerbond UCI. Het WK lokte ook meer dan één miljoen bezoekers.

Het WK wielrennen vond plaats van 20 tot 26 september. De kosten werden geraamd op 18,7 miljoen euro. Een kleine 3 miljoen euro kwam van de inrichtende steden Knokke, Brugge, Antwerpen en Leuven. De Vlaamse Gemeenschap leverde een bijdrage van 13 miljoen euro. Andere kosten werden gedragen door de inkomsten die organisatoren Golazo en Flanders Classics voorzagen. (MG)

Bernal ‘fietst’ op fitnesstoestel

Egan Bernal (25) heeft opnieuw bemoedigende beelden de wereld ingestuurd. Op Instagram is te zien hoe de Colombiaan fietsende bewegingen maakt op een fitnesstoestel - let ook op het grote litteken op z'n rug, een resultaat van de operaties die Bernal onderging. “Laat nooit iemand je vertellen dat je iets niet kan”, schrijft-ie bij de video. De voormalige winnaar van de Tour en de Giro botste iets meer dan drie weken geleden aan hoge snelheid op een stilstaande bus tijdens een trainingsrit met de tijdritfiets. Hij brak bij het ongeval elf ribben, een dijbeen, een knieschijf, twee borstwervels, een halswervel, een middenhandsbeentje en een duim. Daarnaast verloor-ie ook een tand en waren zijn longen geperforeerd. Het zal wellicht nog maanden duren alvorens we Bernal weer in het peloton zien.

Wielerfans weer welkom in ‘t Kuipke bij start van openingsklassieker

De wielerfans zijn, op zaterdag 26 februari, opnieuw welkom bij de presentatie van de deelnemende renners aan de Omloop Het Nieuwsblad. Die voorstelling had steevast plaats in wielertempel ‘t Kuipke tot de coronapandemie roet in het eten gooide. Vorig jaar was er de publieksvrije editie van de openingsklassieker in België. De teamzone blijft wel afgesloten voor het publiek.

“We kijken er net als alle fans enorm naar uit om weer samen van de koers te kunnen genieten. Er zijn vanzelfsprekend nog steeds maatregelen van toepassing, maar het is al een hele stap vooruit dat we de supporters weer kunnen verwelkomen. Te beginnen dus volgende week zaterdag, bij de start van Omloop Het Nieuwsblad”, stelt Tomas Van Den Spiegel, CEO van het organiserende Flanders Classics.

“Het Kuipke openen voor iedereen kan nog niet maar wel weer voor een maximale capaciteit van 4.000 wielerfans. Wie graag de startpresentaties bijwoont, zal dus zijn/haar plekje moeten reserveren. We zullen een programma aanbieden vanaf 9u30 in de ochtend tot 13u25, wanneer de vrouwen aan hun openingsklassieker beginnen. De start in ‘t Kuipke zal alvast Gent ‘ademen’, want Gentenaar Sioen en Die Verdammte Spielerei zorgen voor een muzikale noot na de start van de mannen. Het wordt een niet te missen afspraak voor elke wielerfan die de voorbije twee jaar z’n steentje bijdroeg om al onze wedstrijden veilig te laten doorgaan”, meldt Tomas Van Den Spiegel.

WorldTour-koers Brugge-De Panne krijgt nieuwe naamsponsors

Op woensdag 23 maart rijden de mannen en daags nadien de vrouwen de WorldTour-koers Brugge-De Panne, een eendagskoers herrezen uit de as van de Driedaagse De Panne. De organisatoren koppelen aan deze beide koersen nu een naamsponsor. De manneneditie heet voortaan Minerva Classic Brugge-De Panne, de vrouweneditie gaat vanaf nu als de Exterioo women’s Classic Brugge-De Panne door het leven.

Ilan Van Wilder mist UAE Tour door positieve coronatest

Geen Ilan Van Wilder (Quick.Step-Alpha Vinyl) in de UAE Tour, die komende zondag van start gaat. Dat maakte de 21-jarige renner zelf bekend via Instagram. Van Wilder is besmet met het coronavirus. De besmetting liep hij op in de Tour de la Provence, die afgelopen zondag eindigde. Van Wilder herstelt thuis en staat in contact met de ploegdokters.

Tweede sprintzege voor Gaviria in Oman, Hirt eindwinnaar

De slotrit in de Ronde van Oman is een prooi geworden voor Fernando Gaviria. Na 132,5 km van Al Mouj Muscat naar Matrah Corniche haalde de Colombiaan van UAE Team Emirates het in de sprint voor Kaden Groves (Team BikeExchange) en Amaury Capiot (Arkea Samsic). De eindwinst van Jan Hirt kwam niet meer in gevaar.

De slotrit in de Ronde van Oman was er een voor sprinters, toch trokken zeven dapperen alsnog op avontuur: onze landgenoot Johan Meens, Harold Martín López, Víctor Langellotti, Mohammed Al-Wahabi, Antonio Angulo, Gerd de Keijzer en Alexandre Vinokourov. Meer dan 2:15 kregen ze nooit van het peloton waar Cofidis even probeerde om om de boel op waaiers te rijden, maar dat lukte niet.

In de slotfase was het Team DSM dat gebruik wilde maken van de wind, maar leider Jan Hirt was mee in de eerste groep en de storm ging snel gaan liggen. Niet voor lang, want daarna probeerde de tweede in de stand, Fausto Mausnado, het nog met een poging, maar ook deze aanval strandde.

Uiteindelijk werden de laatste vluchters op 20 km ingerekend waarna nog enkele late uitvallen werden gelanceerd. Soren Kragh Andersen had het meeste poeder in de benen, maar ook hij werd uiteindelijk op zo’n 600 meter opgeslokt. In de sprint toonde Gaviria andermaal zijn snelle benen, voor Groves en Capiot. De eindwinst is voor Jan Hirt die 1 minuut bonus heeft op Fausto Masnada. Henri Vandenabeele is negende in het klassement.

Tosh Van der Sande valt (mee) in de prijzen

Zijn laatste profzege ligt tweeënhalve jaar achter de rug, maar na de vijfde rit in de Ronde van Wallonië in 2019 valt Tosh Van der Sande nu eens naast de fiets in de prijzen. De renner van Jumbo-Visma werd vorig jaar op de gevoelige plaat vastgelegd in Parijs-Roubaix, zijn laatste wedstrijd in het shirt van Lotto Soudal. Van der Sande kwam in een haast apocalyptische Helleklassieker als 37ste over de meet. De foto van Simon Gill werd door Strava verkozen tot derde beste portretfoto op de wielerapp in 2021.

Lutsenko soleert naar zege in Clásica Jaén Paraiso Interior

Alexey Lutsenko (29) heeft de eerste editie van de Clásica Jaén Paraiso Interior naar zijn hand gezet. De Kazak van Astana reed in een Spaanse uitgave van de Strade Bianche weg van een elitegroep met daarbij ook onze landgenoten Tim Wellens en Loïc Vliegen. Zij finishten respectievelijk als tweede en als derde, op een kleine minuut van solist Lutsenko.

Domenico Pozzovivo verhuist naar Intermarché-Wanty-Gobert

Wat al een tijdje in lucht hing, lijkt nu zeker. De Italiaan Domenico Pozzovivo (39), die nog geen contract had, heeft onderdak gevonden bij Intermarché-Wanty-Gobert. Dat staat te lezen op de website van de UCI. Pozzovivo won in 2012 een rit in de Ronde van Italië. Hij eindigde er ook tweemaal op de vijfde plek in het eindklassement.

Jan Hirt wint koninginnenrit in de Ronde van Oman en pakt de leiderstrui



Jan Hirt heeft de koninginnenrit in de Ronde van Oman op zijn naam geschreven. De renner van Intermarché-Wanty Gobert soleerde op de Green Mountain naar de zege. De Fransmannen Kevin Vauqelin en Eli Gesbert van Arké-Samsic finishten als twee en drie. Hirt neemt de leiderstrui over van Fausto Masnada. Onze landgenoot Henri Vandenabeele eindigde als achtste op 1:19.

Hirt won de rit na een knappe solo. Masnada finishte als elfde op 1:48 en verloor daardoor zijn leiderstrui aan de Tsjech die nu leidt met 1 minuut bonus op de Italiaan van Quick-Step. Rui Costa is derde in het klassement op 1:16, Henri Vandenabeele klimt naar een negende plek op 1:54.

Dinsdag wacht de slotrit, in principe een kans voor sprinters. Met de zege van Hirt komt de teller op drie overwinningen voor Intermarché-Wanty Gobert. Eerder won Biniam Girmay de Trofeo Alcudia en afgelopen zondag snelde Alexander Kristoff naar de winst in de Clasica de Almeria.

Caleb Ewan start in Kuurne-Brussel-Kuurne

De 27-jarige Caleb Ewan moet door een lichte ziekte de UAE Tour laten schieten. De Australiër moet dan ook zijn voorziene programma wijzigen. Daarom zal hij starten in de Franse rittenkoers Tour des Alpes Maritimes et du Var en in Kuurne-Brussel-Kuurne van zondag 27 februari. Daarna gaat het voor de sprintbom van Lotto Soudal naar Tirreno-Adriatico en Milaan-Sanremo

“Met Caleb Ewan erbij kunnen we in meerdere scenario’s meespelen om de winst in Kuurne-Brussel-Kuurne. Als het op een sprint aankomt, hebben we met hem een van de favorieten in huis. Maar evengoed hebben we genoeg renners die in de heuvelzone ten aanval kunnen trekken”, stelt general manager van Lotto Soudal, John Lelangue.

“Ik voel me nu goed, maar het is beter om niet direct terug te keren met een zevendaagse rittenkoers”, geeft Caleb Ewan mee. De Australiër won begin deze maand de openingsetappe van de Saudi Tour na een massasprint in Winter Park.

Higuita voor de tweede keer Colombiaans kampioen wielrennen

Sergio Higuita (24) heeft zich voor de tweede keer in zijn carrière gekroond tot Colombiaans kampioen wielrennen. De renner van BORA-hansgrohe haalde het voor Yeison Rincón en Esteban Chaves. “Het is een droom om opnieuw nationaal kampioen te zijn en om dit shirt dit jaar te dragen”, aldus Higuita in een reactie op de website van BORA-hansgrohe. “Het team deed zijn best om me voor te bereiden op de race en ik ben trots hen te kunnen terugbetalen met deze speciale overwinning.” Higuita was ook Colombiaans kampioen in 2020.

