KOERS KORT. Wellens geeft forfait voor Coppa Agostini - Seizoen is voorbij voor Edward Planckaert na val op training

Seizoen is voorbij voor Edward Planckaert na val op training

Edward Planckaert zal dit seizoen niet meer in actie komen. Dat maakte zijn team Alpecin-Deceuninck donderdag bekend. De 27-jarige West-Vlaming viel woensdag op training en ontwrichtte daarbij zijn duim. Hij zal geopereerd worden. Zijn team verwacht dat hij in de winter een normale voorbereiding op komend seizoen zal kunnen afwerken.

Planckaert telt één profzege op zijn actief, de eerste rit in de Ronde van Burgos (2.Pro) van vorig jaar. Dit seizoen reed hij zijn eerste Tour de France, die hij als 109e beëindigde. Hij was er vooral actief in dienst van sprinter Jasper Philipsen, die twee etappes won.

Volledig scherm © Photo News

Tim Wellens stelt rentree uit door persoonlijke redenen

Tim Wellens zou vandaag zijn wederoptreden vieren in de Coppa Agostoni (1.1), een Italiaanse semiklassieker, maar zover komt het niet. De 31-jarige Limburger geeft in laatste instantie forfait door persoonlijke omstandigheden.

Wellens reed op 24 augustus met de Druivenkoers zijn laatste wedstrijd. In Overijse gaf Wellens op en nadien moest hij even gas terugnemen na onrustwekkende hartkloppingen. Hij miste daardoor onder meer de Canadese klassiekers in Québec en Montréal.

Lotto Soudal start door het forfait van Wellens met slechts vijf renners in de Coppa Agostoni. Dat zijn onze landgenoot Maxim Van Gils, de Spanjaard Carlos Barbero, de Italiaan Filippo Conca, de Deen Andreas Kron en de Pool Kamil Malecki.

Volledig scherm Tim Wellens. © Photo News

Dolgelukkige Barbier juicht in Kroatië, maar fotofinish duidt Milan als winnaar aan

Pijnlijk moment voor Pierre Barbier. De 25-jarige Fransman van B&B Hotels - KTM dacht dat hij de tweede etappe van de Ronde van Kroatië had gewonnen. Barbier vierde intens, maar de finishfoto bracht slecht nieuws voor de Fransman. Jonathan Milan trok na een prangende sprint aan het langste eind. Gisteren won de 21-jarige Italiaan van Bahrain-Victorious ook al de eerste rit.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Quick.Step met Alaphilippe en vijf Belgen naar Giro dell’Emilia

Quick.Step-Alpha Vinyl trekt met de Franse tweevoudige wereldkampioen Julian Alaphilippe, de Brit James Knox, en de Belgen Tim Declercq, Dries Devenyns, Ilan Van Wilder, Mauri Vansevenant en Louis Vervaeke naar de 105de editie van de Ronde van Emilia (Ita/1.Pro), die op zaterdag 1 oktober gereden wordt.

De renners krijgen in de buurt van Bologna een koers van bijna tweehonderd kilometer voorgeschoteld, met in de finale de beklimming van de San Luca. Die bult van net iets meer dan 2 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 10 procent belooft de scherprechter te worden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Jonathan Milan wint eerste etappe Ronde van Kroatië

Jonathan Milan (Bahrain-Victorious) heeft de eerste leiderstrui in de CRO Race gepakt. Nadat een vroege ontsnapping - met Belg Kenny Molly - werd gegrepen op de slotklim, zette Tourwinnaar Jonas Vingegaard zich overeind. De Deen is bezig aan z’n eerste koers sinds de Ronde van Frankrijk. Hij had niet de benen om de rest los te rijden.

Mohoric kreeg in de afdaling wel wat ruimte en leek stand te gaan houden, maar een aanstormend peloton ging er in de laatste meters toch nog over. Gelukkig voor Bahrain-Victorious was het de 21-jarige Italiaan Jonathan Milan die van dat groepje de snelste was en zo de eerste leiderstrui bemachtigt.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Lukas Pöstlberger trekt naar Team BikeExchange-Jayco

De Oostenrijker Lukas Pöstlberger zet zijn wielercarrière verder bij Team BikeExchange-Jayco. Hij ondertekent bij de Australische WorldTourformatie een contract voor twee seizoenen. De 30-jarige Pöstlberger komt over van het Duitse BORA-hansgrohe, de ploeg waarvoor hij in 2015 debuteerde als prof. Op zijn erelijst staan onder meer ritzeges in de Ronde van Italië (2017) en het Critérium du Dauphiné (2021). Twee keer werd hij Oostenrijks kampioen op de weg (2018 en 2012).

Team BikeExchange-Jayco ziet Pöstlberger, een allrounder, als een versterking voor de klassieke kern en wil hem ook inschakelen in de sprinttrein en voor de grote rondes. “Het is altijd belangrijk om echte allrounders in het team te hebben”, zegt algemeen manager Brent Copeland. “We hebben al vaker gezien wat hij waard is als renner. Hij heeft ons veel te bieden en ik ben ervan overtuigd dat hij zijn rijke ervaring zal delen met andere renners.”

Volledig scherm Lukas Pöstlberger. © Photo News

Vader bijna half jaar na zware crash terug in koers

Milan Vader keert bijna een half jaar na zijn zware crash in de Ronde van Baskenland terug in het peloton. De 26-jarige Nederlaner staat dinsdag in Osijek aan de start van de Ronde van Kroatië, die zes etappes telt. Vader lag in april na zijn val bijna twee weken in coma.

Vader ging tijdens de vijfde etappe van de Ronde van Baskenland in een afdaling hard onderuit. Hij liep diverse breuken in zijn bovenlijf op. Na enkele weken in het ziekenhuis van Bilbao werd hij overgebracht naar het Erasmus MC in Rotterdam, om verder te werken aan zijn herstel. De renner van Jumbo-Visma keerde onlangs nog even terug in Bilbao om het ziekenhuispersoneel te bedanken. “Zij hebben mijn leven gered. Ze zijn de helden van mij en vele anderen”, schreef Vader op Instagram.

Volledig scherm © Photo News

Van Asbroeck verlengt contract bij Israel-Premier Tech

Tom Van Asbroeck rijdt ook de volgende twee seizoenen voor Israel-Premier Tech. Onze 32-jarige landgenoot draagt het shirt van de Israëliërs sinds 2019. Daarvoor was hij aan de slag bij Cannondale, LottoNL-Jumbo en Topsport Vlaanderen. Van Asbroeck sprintte in 2019 naar winst in Binche-Chimay-Binche (voor Oliver Naesen) en won ook al een rit in de Ronde van Wallonië en de GP Cholet (allebei in 2014 in een spurt). Vorig najaar finishte hij als achtste in Parijs-Roubaix (net na Wout van Aert).

“Ik ben heel blij te kunnen bijtekenen”, reageert Van Asbroeck. “Dit team voelde reeds als een familie in mijn eerste jaar en ik ben tevreden in deze omgeving te blijven. Dit jaar hadden we wat pech, maar Rome is niet op een dag gebouwd en ik geloof nog steeds in het potentieel van dit team. De doelen voor volgend jaar blijven dezelfde: vechten voor zeges in de belangrijkste koersen tegen de beste ploegen in de wereld.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Tourwinnaar Vingegaard viert rentree in Kroatië

Jonas Vingegaard neemt deze week met Jumbo-Visma deel aan de Ronde van Kroatië (2.1). Voor de Deen wordt het zijn eerste officiële wedstrijd sinds hij eind juli de Ronde van Frankrijk op zijn naam schreef.

De 25-jarige Vingegaard mocht op 24 juli met de gele trui pronken op de Champs-Elysées in Parijs. Sindsdien bleef hij uit competitie en paste onder meer voor de Ronde van Denemarken en de wereldkampioenschappen in Australië. In de Ronde van Kroatië, die dinsdag begint en zondag eindigt, kruist Vingegaard de degens met onder andere Geraint Thomas, de kopman van INEOS Grenadiers en derde in de Tour. De Deen krijgt bij Jumbo-Visma hulp van zes Nederlanders (Jos van Emden, Gijs Leemreize, Milan Vader, Koen Bouwman, Timo Roosen en Lennard Hofstede).

De “Cro Race” is dit jaar toe aan de zevende editie. Op de erelijst staan toppers als de Italiaan Vincenzo Nibali (2017) en de Brit Adam Yates (2019). Vorig jaar won de Brit Stephen Williams (Bahrain-Victorious).

Volledig scherm © Photo News

Valverde sluit carrière af in Ronde van Lombardije

Volgende week zaterdag (8 oktober) spelt Alejandro Valverde voor het laatst in zijn indrukwekkende carrière een rugnummer op. Zijn team Movistar bevestigt dat de Spanjaard dan met de Ronde van Lombardije zijn afscheidskoers rijdt. “Alejandro Valverde werkt de volgende twee weken in Italië zijn laatste profwedstrijden af”, zegt de ploeg, die meteen het programma meegeeft van de 42-jarige Valverde. Hij rijdt nog de Coppa Agostoni op 29 september, de Giro dell’Emilia op 1 oktober, de Tre Valli Varesine op 4 oktober om dan af te sluiten met zijn laatste Monument, de Ronde van Lombardije op 8 oktober.

“Het is het moment om een laatste keer te genieten, en hem te bedanken”, stelt de ploeg, die onderstreept dat de wereldkampioen van 2018 “een sterk team rond zich krijgt” met onder meer landgenoot Enric Mas, de runner-up van de Vuelta achter Remco Evenepoel.

Valverde zet binnenkort een punt achter een carrière van 21 seizoenen waarin hij onder meer de Vuelta (2009) won, vier keer Luik-Bastenaken-Luik (2006, 2008, 2015, 2017), vijf keer de Waalse Pijl (2006, 2014, 2015, 2016, 2017) en de wereldtitel op de weg in 2018 in Innsbruck. Eerder deze maand reed hij met de Vuelta zijn laatste grote ronde. Valverde finishte er als dertiende op ruim 25 minuten van kersvers wereldkampioen Evenepoel.

Volledig scherm Valverde. © Photo News