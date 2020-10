KOERS KORT. Vuelta-peloton trekt zondag niét naar Tourmalet - Vanmarcke naar Israel-Start Up Nation

Vuelta-peloton trekt zondag niet naar Tourmalet

De zesde etappe van de Ronde van Spanje zal zondag niet eindigen op de Tourmalet. De organisatie van de Vuelta bevestigde dat vanwege de bloedrode coronacijfers Frankrijk wordt gemeden. Eerder vond ook al een gelijkaardige ingreep plaats in de Giro. Daar werd de voorlaatste etappe naar Sestrières geschrapt.

De etappe zal nog wel beginnen in Biescas, maar daarna is het routeschema aangepast. Er wacht de renners een rit over 146,4 km met 3.040 hoogtemeters. Onderweg liggen de Alto de Petralba (categorie 3) en de Alto de Cotefablo (categorie 2).

De nieuwe aankomst is getrokken in het skistation Aramón Formigal. De slotklim is 14,6 km lang met een gemiddeld stijgingspercentage van 4,6 procent.

Sep Vanmarcke trekt voor drie seizoenen naar Israel Start-Up Nation

Sep Vanmarcke rijdt vanaf 1 januari voor het Israëlische WorldTour-team Israel Start-Up Nation. Zijn nieuwe team maakte zijn komst officieel bekend. De 32-jarige Vanmarcke komt over van het Amerikaanse EF Pro Cycling. Hij ondertekende in Israël een overeenkomst voor drie seizoenen. Vanmarcke wordt bij zijn nieuwe ploeg teamgenoot van viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, die overkomt van Ineos Grenadiers.

De West-Vlaming heeft ook in het vervolg van zijn carrière nog grote doelen. “Mijn grootste doel blijft de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix winnen de komende jaren”, zei Vanmarcke op de website van Israel Start-Up Nation. Tot dusver is een tweede plaats in Parijs-Roubaix (in 2013) en een derde plaats in de Ronde van Vlaanderen (in 2014 en 2016) zijn beste resultaat. Afgelopen zondag werd hij nog zeventiende in Vlaanderens Mooiste. Vanmarcke won de voorbije jaren wel al onder meer de Omloop Het Nieuwsblad (2012) en de Bretagne Classic (2019).

“Ik koos voor Israel Start-Up Nation omdat ik het team zie groeien”, legde onze landgenoot uit. “In nauwelijks enkele jaren tijd ging het van een kleine ploeg naar een WorldTour-team. Nu het eenmaal op dat niveau zit, wil het nog beter doen. En dat wil ik ook. Er werd gebouwd aan een sterke groep renners voor de komende jaren. Er rijden nu al enkele toprijders en die worden volgend seizoen aangevuld met enkele grote namen. Ik ben blij deel te gaan uitmaken van dit team.”

Opgaves Pinot en Mohoric in Vuelta

Niet alleen Matej Mohoric (schouderbladbreuk) komt niet meer aan de start van de derde etappe van de Vuelta, ook Thibaut Pinot houdt het voor bekeken. De Fransman van Groupama-FDJ kwam als outsider naar de Spaanse rittenkoers, maar zijn wedstrijd stopt dus al na twee etappes.

Pinot kwam ten val in de openingsetappe van de Tour de France in Nice en liep toen drie weken achter de feiten aan. Hij reed de Tour uit, maar boekte er geen resultaat. Een herkansing kwam er in de Vuelta, maar zelf gaf hij vooraf aan dat hij met weinig verwachtingen startte.

De Fransman speelde geen rol van betekenis in de eerste twee etappes en stond al op een 63ste plaats in het klassement, op 25:19 van leider Primoz Roglic. Hij komt nu niet meer aan de start van de derde rit.

Zesdaagse van Berlijn wordt met een jaar uitgesteld

De 110de editie van de Zesdaagse van Berlijn, die volgend jaar tussen 9 en 14 februari moest doorgaan, wordt door de ook in Duitsland opflakkerende coronacijfers uitgesteld naar 2022. Eerder werd in ons land ook al beslist de Zesdaagse van Gent, die van 17 tot 22 november gepland stond, te annuleren. Ook in Londen, Rotterdam en Bremen is er geen zesdaagse deze winter.

De Berlijnse organisator Valts Miltovics gaf ook aan niet te willen organiseren voor slechts 500 toeschouwers. “Zesdaagses leven van een wielerhal vol sfeer en dit kan niet met slechts 500 fans”, zei hij. Dit jaar trok de Zesdaagse van Berlijn meer dan 50.000 toeschouwers over zes dagen. De nieuwe datum voor 2022 is van 8 tot 13 februari. De laatste Belgische winnaars in Berlijn waren Kenny De Ketele en Moreno De Pauw in 2016. De Ketele won, aan de zijde van de Oostenrijker Andreas Müller, ook al eens in 2014.