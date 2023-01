KOERS KORT. Voorjaarsprogramma De Lie krijgt vorm - Drie 16-jarigen mee op stage met Soudal-Quick.Step

De Lie start ook in Almeria, nog geen hoogtestage

Het voorjaarsprogramma van Arnaud De Lie (20) krijgt vorm. De eerste koers van het Waalse goudhaantje van Lotto-DSTNY in België wordt Kuurne-Brussel-Kuurne op 26 februari, maar hij begint zijn seizoen al op 22 januari in de nieuwe eendagskoers Clàssica Valenciana. Nadien rijdt hij de GP Marseillaise (29/1) en Ster van Bessèges (1/2 - 5/2) in Frankrijk om vervolgens weer terug te keren naar Spanje. Op 12 februari staat hij aan de start van Clásica de Almeria. Ook Florian Vermeersch komt daar aan de start. De klassieke ploeg van Lotto-DSTNY met ook Victor Campenaerts, Andreas Kron en Frederik Frison werkt in februari een hoogtestage af in Hotel Synchrosfera, maar dat is nog niet voor De Lie. De ploeg wil geen stappen overslaan met zijn jonge sprinter. (BVDC)

Volledig scherm Arnaud De Lie. © Photo News

Drie 16-jarigen mee op stage met Soudal-Quick.Step

De tweede ploegstage van Soudal - Quick-Step in Calpe is minder druk bevolkt dan anders. Het zevental (Dries Devenyns, Stan Van Tricht, Jannik Steimle, James Know, Mauro Schmid, Mattia Cattaneo en Martin Svrcek) dat op 17 januari start in de Tour Down Under, is al in Australië. Morgen vliegen Remco Evenepoel, Fabio Jakobsen, Yves Lampaert en Jan Hirt naar Argentinië voor de Ronde van San Juan, die start op 22 januari.

Dat maakt dat de ploeg van Patrick Lefevere kamers op overschot heeft in Hotel Suitopia en dus geeft het een kans aan enkele jongeren om mee te trainen met de grote jongens. Het gaat om drie zestienjarigen: de Spanjaard Hector Alvarez en twee jonge Belgen, Cedric Keppens en Jasper Schoofs. Beiden gelden als grote talenten. Keppens uit Vlierzele won in 2022 twintig koersen bij de nieuwelingen, waaronder de Ronde van Vlaanderen en het Europees Jeugd Olympisch Festival. Hij is de zoon van ex-coureur Joram Keppens. Mollenaar Schoofs werd bij de nieuwelingen nationaal tijdritkampioen en veroverde ook brons op het BK veldrijden.

Of beiden ooit ook in aanmerking komen voor een profcontract, zal de toekomst uitwijzen. In de winter van 2017 - 2018 mocht de toen 17-jarige Remco Evenepoel ook al eens proeven van een stage bij Quick-Step. (BVDC)

Hermans: “Kan geen wonderen verwachten”

Na zijn vijfde plaats in de wereldbeker van Zonhoven zit het veldritseizoen van Quinten Hermans er al op. Een campagne van elf crossen met één zege (Ardooie), maar verder geen podiumplaatsen. “Ik had er misschien iets meer van verwacht, maar het niveau van de concurrentie is gewoon erg hoog en ik zit ook nog maar vijfenhalve week op de fiets. Dan kan je geen wonderen verwachten.”

Hermans trekt vandaag maandag met zijn nieuwe ploeg Alpecin - Deceuninck op stage naar Spanje om op te bouwen richting het voorjaar op de weg. “Mijn eerstvolgende koers wordt de Ronde van de Algarve in februari. Nadien ga ik op hoogtestage om top te zijn in de Ardennenklassiekers. Mijn hoofddoel wordt de week van Amstel Gold Race, Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik.” Daar moeten de Strade Bianche en de Vlaamse klassiekers voor wijken. “Mogelijk rijd ik nog één Vlaamse kasseiklassieker, maar dat is nog niet beslist”, aldus Hermans. (BVDC)

Volledig scherm © Photo News

Luke Plapp volgt zichzelf op als Australisch kampioen op de weg

Luke Plapp heeft voor het tweede jaar op een rij het Australische kampioenschap wielrennen op de weg gewonnen. De 22-jarige renner van INEOS-Grenadiers was na 185,6 km met start en aankomst in Buninyong de sterkste van een kopgroep.

Na een late uitval had hij aan de aankomst drie seconden voorsprong op Simon Clarke (Israel-Premier Tech). Die haalde het in een sprint van een klein groepje voor Michael Matthews (Team Jayco AlUla), die al snel geïsoleerd zat.

Caleb Ewan, de snelle man van Lotto Dstny, moest de kopgroep in de laatste ronde laten gaan. Hij werd uiteindelijk achttiende op ruim vijf minuten.

Volledig scherm Luke Plapp. © Twitter

Miguel Angel Lopez zet wielercarrière voort bij Team Medellin

Vier weken na zijn plotse contractontbinding bij Astana heeft de Colombiaan Miguel Angel Lopez een nieuwe werkgever gevonden. Hij gaat in eigen land aan de slag bij Team Medellin, zo raakte bekend.

De naam van de 28-jarige klimgeit circuleerde in juli in een dopingonderzoek omtrent arts Marco Maynar. Astana beweerde dat er extra bewijs aan het licht was gekomen, waardoor de Kazachse wielerformatie zich genoodzaakt zag hem te ontslaan.

Team Medellin, een Colombiaans continentaal team, biedt Lopez nu een uitweg. “Ik ben heel dankbaar met deze kans. Na een moeilijk seizoen wordt 2023 een overgangsjaar”, aldus de renner

Volledig scherm © REUTERS