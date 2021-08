KOERS KORT. Vinokourov vanaf volgend seizoen opnieuw teammanager bij Astana - WK baanwielrennen in Roubaix

WielrennenOpmerkelijke ontwikkeling. Alexandre Vinokourov (47) is vanaf volgend seizoen opnieuw teammanager bij Astana. De Kazachse ex-wielrenner werd in juni nog aan de kant geschoven en zou een andere rol krijgen.

Het rommelt bij Astana. Alexandre Vinokourov werd drie dagen voor de Tourstart aan de kant geschoven, maar is vanaf 2022 toch opnieuw teammanager. Een bizarre ontwikkeling. De 47-jarige Kazak zal zich opnieuw gaan bezighouden met de sportieve leiding en het vastleggen van nieuwe renners en staf.

De Kazachse wielerploeg speelde eerder ook zijn Canadese cosponsor Premier Tech kwijt, al blijft het team wel in de wielersport actief. “De toekomst van Astana in het WorldTour-peloton is verzekerd voor 2022", luidt het in een communiqué. De Kazachse aandeelhouders blijven aan als enige eigenaar en naamsponsor van de ploeg.

Astana kent een vooralsnog eerder matig seizoen. Het team boekte tien overwinningen, waarbij onder meer de nationale titels in Spanje (Omar Fraile) en Kazachstan (Yevgeniy Fedorov) en etappezeges in de Dauphiné (Alexey Lutsenko) en de Ronde van het Baskenland (Alex Aranburu en Ion Izagirre).

WK baanwielrennen in Roubaix

Het WK baanwielrennen zal dit jaar van 20 tot en met 24 oktober in het Franse Roubaix plaatsvinden. Dat heeft de Internationale Wielerunie (UCI) bevestigd. Het WK zou aanvankelijk worden gehouden in de Turkmeense hoofdstad Asjchabad, maar dat evenement werd op verzoek van de lokale organisatie geschrapt.

De organisatoren in Turkmenistan vonden het “gezien de gezondheidsbeperkingen vanwege de COVID19-pandemie onmogelijk het evenement in het land te houden”, klinkt het. Het toernooi zou aanvankelijk van 13 tot 17 oktober plaatsvinden. Het WK baanwielrennen zal in Roubaix plaatsvinden in de Vélodrome Couvert Régional Jean-Stablinski.

Nederlander Marijn van den Berg vloert Belgen in de Ronde van de Toekomst

Marijn van den Berg heeft de derde rit in lijn in de Ronde van de Toekomst gewonnen. De Nederlander maakte deel uit van een kopgroep van 17 in een door waaiers gekleurde etappe. Hij vloerde op een lastige aankomst in de sprint onze landgenoten Arnaud De Lie en Stan Van Tricht. Z’n ploegmaat Mick van Dijke blijft leider.

Na de winst van Nederland in de ploegentijdrit op zondag mocht Nick van Dijke starten in de leiderstrui in de derde etappe in lijn van Château-Thierry naar Donnemarie-Dontilly. De wedstrijd werd ontsierd door enkele zware valpartijen, ook onze landgenoot en kopman van de Belgische formatie Henri Vandenabeele kwam ten val, maar zette z’n tocht voort, wat niet van de winnaar van de proloog en eerste rit kon gezegd worden. Soren Waerenskjold moest opgeven na een val.

De hele dag werd er nerveus gekoerst omwille van de wind en regen, nadat de vroege vlucht van vier werd opgeraapt, werd er nog harder gekoerst. Uiteindelijk brak het op 60 km van het einde open. Een kopgroep van 17 scheidde zich af, leider van Dijke had drie ploegmaten mee. Op de lastige aankomstrook was het Marijn van den Berg die de sprint won, voor onze landgenoten De Lie en Van Tricht.

Simon Pellaud trekt voor twee seizoenen naar Trek-Segafredo

Trek-Segafredo heeft zich voor de komende twee seizoenen versterkt met Simon Pellaud. De 28-jarige Zwitser komt over van het Italiaanse ProTeam Androni Giocattoli-Sidermec. Pellaud telt één profzege op zijn palmares, een rit in de Ronde van Hainan in 2018. Hij veroverde ook twee maal zilver op het Zwitsers kampioenschap op de weg (2019 en 2021). In de Giro van dit jaar toonde zijn aanvalsdrang en kwam zo op de radar van Trek-Segafredo terecht.

Pellaud wordt bij het Amerikaanse WorldTour-team ploegmaat van onze landgenoten Jasper Stuyven en Edward Theuns

Volledig scherm Simon Pellaud (vooraan) aan het werk in de voorbije Ronde van Italië. © Photo News

Davide Cimolai trekt voor twee seizoenen naar Cofidis

Cofidis heeft Davide Cimolai vastgelegd voor de komende twee seizoenen. De 31-jarige Italiaan maakt op 1 januari 2022 de overstap van Israel Start-Up Nation.

Het wordt voor Cimolai een terugkeer naar Frankrijk. Eerder reed hij in de seizoenen 2017 en 2018 al voor Groupama-FDJ. Hij telt negen profzeges op zijn actief, waaronder ritten in Parijs-Nice en de Ronde van Catalonië. Zijn laatste overwinning was een etappe in de Ronde van Wallonië, in 2019. De voorbije jaren was Cimolai ook geregeld actief als loods.

Bij Cofidis wordt hij volgend seizoen ploegmakker van onze landgenoten Piet Allegaert en Jelle Wallays. Het contract van Kenneth Vanbilsen werd nog niet verlengd.