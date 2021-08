KOERS KORT. Vinokourov over mogelijke terugkeer Nibali: “Akkoord is nabij” - Pogacar dubbelt op EK

Vuelta Philipsen wil in Vuelta terugslaan na tweede plaats op Champs-Élysées: “Was een van de grootste teleurstel­lin­gen in mijn carrière”

15 augustus Als een hoopje ellende. Zo zat Jasper Philipsen (23) er iets minder dan een maand geleden bij op de Champs-Élysées, vlak na z'n nipte nederlaag tegen Wout van Aert. Daar is in de Ronde van Spanje weinig van te merken: Philipsen is vastberaden om te scoren. Te beginnen vandaag, als enige sprinter bij Alpecin-Fenix. “Je moet er niet lullig over doen: het feit dat Tim Merlier en ik elkaar afwisselden in de Tour heeft het niet makkelijker gemaakt.”