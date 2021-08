KOERS KORT. Vinokourov over mogelijke terugkeer Nibali: “Akkoord is nabij” - Pogacar dubbelt op EK - Vervaeke verwelkomt zoon Augustin

Vuelta LIVE VUELTA. Weinig speelruim­te voor drie vluchters, sprint Philipsen op oplopende aankomst naar tweede ritzege?

15:23 In de Ronde van Spanje is het woord vandaag weer aan de snelle mannen. Volledig vlak is het in Spanje nooit, maar naar alle verwachtingen wordt er straks in Molina de Aragón gesprint voor de overwinning. Opgelet: de laatste hectometers lopen licht bergop. Gesneden koek voor Jasper Philipsen, die z'n tweede ritzege in deze Vuelta kan pakken. Het officieuze startschot weerklinkt omstreeks 13u45, op deze pagina volgt u alle ontwikkelingen LIVE.