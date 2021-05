Koers Kort. Vini Zabù hervat na dopingschorsing van dertig dagen

Wielrennen Asgreen bezorgt Deceuninck-Quick.Step derde ritzege in Algarve

8 mei De Deen Kasper Asgreen heeft Deceuninck - Quick-Step zaterdag een derde overwinning bezorgd in de Ronde van de Algarve (2.Pro). De winnaar van de Ronde van Vlaanderen was de snelste in een individuele tijdrit van 20,3 kilometer in de straten van Lagoa.