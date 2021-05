Koers Kort. Vini Zabù hervat na dopingschorsing van dertig dagen - EK veldrijden in Drenthe

Giro POLL. Bernal? Yates? Of toch maar Evenepoel? Wie wint volgens u de Ronde van Italië?

8 mei Vandaag is in Turijn de Ronde van Italië begonnen. Remco Evenepoel maakte in de Giro z'n comeback in het peloton na negen maanden zonder wedstrijd in de benen, en dat met een zevende plek. Hoopgevend voor zijn kansen voor de einzege. Wat denkt u? Wie staat volgens u eind mei met de roze trui in Milaan te pronken? Laat hieronder uw stem achter in onze poll!