KOERS KORT. Vingegaard is laatste schakel in Tourploeg van Jumbo-Visma

Vingegaard is laatste schakel in Tourploeg van Jumbo-Visma

De Deen Jonas Vingegaard start komende zomer voor Jumbo-Visma in de Ronde van Frankrijk. De 24-jarige Vingegaard neemt de vrijgekomen plaats van Tom Dumoulin in. De Nederlander maakte eerder bekend een pauze in te lassen, waardoor hij dit jaar sowieso niet in de Tour start.

Voor Vingegaard wordt het zijn Tourdebuut. “Hier ben ik natuurlijk heel blij mee”, vertelt de Deen. “Het is een droom die uitkomt. Ik keek altijd naar de Tour op televisie, dus het is erg leuk om ervoor geselecteerd te worden. Ik ben heel content met mijn ontwikkeling, want ik heb me inderdaad behoorlijk verbeterd. Ik wil nog beter worden en ik hoop dat ik met het helpen van Primoz en Steven ook weer een stap kan maken en veel kan leren. De Tour is iets anders dan de Vuelta, maar het zal zeker weer een mooie ervaring worden.”