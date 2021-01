KOERS KORT. Vincenzo Nibali gaat voor dubbel en rijdt Giro en Tour

Veldrijden Kersvers vader Wout van Aert op wolk richting vierde Belgische titel? “Heb al nagedacht over zegegebaar”

10 januari Kersvers vader en topfavoriet om een nieuwe Belgische tricolore in huis te halen. Het gaat hard dezer dagen voor Wout van Aert. “Het is een bijzondere week geweest, maar ik voel me heel goed”, vertelde Van Aert na zijn verkenning in Meulebeke.