KOERS KORT. Vier nieuwkomers voor INEOS Grenadiers, waaronder Fraile en Viviani

Veldrijden Michel Wuyts over Quinten Hermans: “Hij wil meer, veel meer. Maar moed neigt snel naar overmoed”

Quinten Hermans is een man om de komende weken in de gaten te houden in het veld. Hij etaleerde een prima vorm in de Verenigde Staten, maar wil meer. Hij wil “ieder weekend meedoen voor het podium en liefst geregeld winnen”, zo zegt Hermans zelf. Maar onze columnist Michel Wuyts waarschuwt ook voor overmoed. “De renner die wekelijks op de dubbel mikt, sneuvelt.”

22 oktober