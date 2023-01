KOERS KORT. Veldritseizoen Quinten Hermans zit erop: “Volgende koers wordt Ronde van de Algarve”

Veldrijden “De cross barst terug uit zijn voegen”: duizenden mensen in Mol, Gavere en Zolder om Van Aert en co aan te moedigen

De kassa’s van de crossorganisatoren draaien weer op volle toeren: 6.800 entrees in Mol, 12.000 à 14.000 in Gavere en 9.200 in Zolder. Vrijdagavond keken 647.461 kijkers naar VTM voor de cross van Mol. Het effect van Van Aert en Van der Poel? “Het scheelt met hen erbij, maar het is niet dat ze de helft meer volk trekken.”

28 december