KOERS KORT. Van Moer breekt heup na val op training - Hodeg snelste van het pak in openingsetappe Tour de l’Ain - Vingegaard tot eind 2024 bij Jumbo-Visma

Brent Van Moer breekt heup na val op training

Ongelukkig nieuws uit het kamp van Lotto Soudal donderdag: Brent Van Moer heeft een breuk in zijn heup opgelopen na een val op training. Dat nieuws maakte het wielerteam bekend op Twitter. Van Moer moet evenwel geen operatie ondergaan. De beloftevolle renner wacht nu een rustperiode van twee weken, waarna de medische staf zijn herstelproces zal evalueren.

De man uit het Waasland boekte eerder dit jaar zijn eerste zege bij de profs in de openingsetappe van het Criterium du Dauphiné. Verder maakte hij in 2020 zijn debuut in de Ronde van Spanje (100ste) en legde hij recent beslag op de 65ste plaats in zijn eerste Ronde van Frankrijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Hodeg zorgt voor veertigste zege voor Deceuninck-Quick Step

De Colombiaan Alvaro Hodeg heeft de openingsetappe van de Ronde van de Ain gewonnen, een Franse driedaagse rittenkoers van het niveau 2.1. Hodeg haalde het in de massasprint voor de Fransen Nacer Bouhanni en Bryan Coquard.

De Ronde van de Ain staat bekend voor zijn ritten doorheen het Juragebergte, maar de driedaagse ging dit jaar van start met een zo goed als biljartvlakke etappe van 141 kilometer tussen Villars-les-Dombes en Bourg-en-Bresse. Die volgde het vaste stramien van een sprintersetappe, met een kopgroep van drie weinig bekende renners. Tien kilometer voor de finish werden de laatste vluchters gegrepen.

Deceuninck-Quick.Step en Arkea-Samsic waren de actiefste ploegen in de achtervolging, waarbij onder meer de Belg Stijn Steels de mouwen opstroopte. In de finale waren het echter AG2R-Citroën en B&B Hotels p/b KTM die naar voren kwamen, terwijl het peloton werd opgeschrikt door een valpartij. Pierre Latour ging in de finale nog even voor het peloton uit rijden, maar in de slotkilometer had Deceuninck-Quick.Step weer de controle terug en lanceerde het Hodeg perfect naar de zege, voor Bouhanni en Coquard. De Belgen Florian Vermeersch en Dries De Bondt werden zevende en tiende.

Het is al de veertigste zege voor Deceuninck-Quick.Step van dit seizoen, en daarmee doet het nu al even goed als het ingekorte seizoen 2020. De 24-jarige Hodeg had in 2020 en 2021 nog niet kunnen winnen op UCI-niveau, maar was eerder dit jaar wel al de beste in de GP Vermarc in Rotselaar. Hij heeft in het klassement vier seconden voorsprong op Bouhanni en zes op Coquard.

De tweede etappe van de Ronde van de Ain trekt vrijdag van Lagnieu naar Saint-Vulbas, over 136 km. Onderweg wachten vier beklimmingen.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Vingegaard twee jaar langer bij Jumbo-Visma

Jonas Vingegaard (24) heeft z'n contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. De Deen - in juli tweede in het eindklassement van de Tour - blijft nu minstens tot eind 2024 bij de Nederlandse formatie. Vingegaard brak dit seizoen helemaal door met eindwinst in de Settimana Coppi e Bartali, een tweede plaats in de Ronde van het Baskenland én dus een tweede plaats in de Ronde van Frankrijk. Na Wout van Aert, Sepp Kuss en Koen Bouwman is Vingegaard al de vierde renner die een verbintenis tot eind 2024 tekent bij Jumbo-Visma.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

INEOS Grenadiers met sterke ploeg naar Clasica San Sebastian

Zaterdag wordt in het Baskenland na een jaartje afwezigheid de Clasica San Sebastian weer gereden. INEOS Grenadiers trekt met een sterke ploeg naar de zware eendagskoers, want onder meer Giro-winnaar Egan Bernal verschijnt aan de start. Bernal deed in 2018 al eens mee in de Clasica, maar kwam toen zwaar ten val en brak z'n neus. Remco Evenepoel won in 2019 de laatst gereden editie.

Selectie INEOS Grenadiers: Andrey Amador, Egan Bernal, Daniel Martinez, Gianni Moscon, Salvatore Puccio, Carlos Rodriguez en Adam Yates.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.