KOERS KORT. Van der Poel voegt Gooikse Pijl toe aan programma - Woods past voor WK

Van der Poel voegt Gooikse Pijl toe aan programma

“De reactie die Mathieu heeft na zijn wederoptreden is misschien wel normaal. De handdoek richting het WK is zeker nog niet gegooid. Natuurlijk mist Mathieu van der Poel trainingskilometers en vooral wedstrijdkilometers in aanloop naar dat wereldkampioenschap maar we gaan dat niet compenseren door hem extra oefensessies op te leggen”, stelt ploegleider Christoph Roodhooft. “Wij willen meer kwaliteit steken in zijn trainingen. Bovendien passen we zijn wedstrijdprogramma aan. Over het Kampioenschap van Vlaanderen van vrijdag in Koolskamp wordt een kruis getrokken. Mathieu zal wel de twee daaropvolgende dagen in actie treden, namelijk zaterdag in de Primus Classic en zondag in de Gooikse Pijl.”