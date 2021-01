KOERS KORT. Van der Poel traint in Spanje - Ronde van San Juan gaat niet door in 2021 - Nibali rijdt Giro en Tour

Van der Poel traint in Spanje

Mathieu van der Poel is op stage vertrokken naar Spanje. Dat bevestigt zijn team Alpecin-Fenix. De wereldkampioen in het veld stoomt er zich klaar voor het WK in Oostende.

Van der Poel wilde eigenlijk vorige week al op stage vertrekken, maar omdat één en ander niet duidelijk was over de quarantainemaatregelen duurde het wat langer om alsnog op trainingskamp te vertrekken.

Wie immers naar het buitenland gaat voor het werk kan volgens de recente richtlijnen van Sciensano een uitzondering krijgen op die quarantaine, maar dan moet wel aan heel wat strikte voorwaarden worden voldaan. Vandaar dat het team niets aan het toeval overlaat. “Mathieu is vandaag vertrokken naar Spanje”, aldus persverantwoordelijke Ward Callens van Alpecin-Fenix. “Maar let wel, dit is geen trainingskamp met de ploeg, het gaat om een stage in een kleine bubbel van drie. Enkel Gianni Vermeersch en een verzorger gaan mee. Mathieu zal er trainen en eten in die kleine bubbel. We willen geen enkel risico lopen met het oog op het WK. De andere renners van de wegploeg verblijven ook in dat hotel, maar met hen zal hij geen contact hebben.”

Van der Poel verblijft er tot en met 21 januari. Daarna keert hij terug naar België.

Ronde van San Juan gaat niet door in 2021

De Ronde van San Juan, die van 24 tot 31 januari was voorzien, gaat vanwege de coronacrisis niet door in 2021. Dat heeft de organisatie van de Argentijnse rittenkoers bekendgemaakt.

In februari van vorig jaar won Remco Evenepoel de 38ste editie van de Ronde van San Juan. Hij werd op het eindpodium geflankeerd door de Italiaan Filippo Ganna en de Spanjaard Oscar Sevilla.

Nibali waagt zich aan dubbel Giro-Tour

Vincenzo Nibali zal in 2021 zowel de Giro (8-30 mei) als de Tour (26 juni-18 juli) rijden. Dat maakte zijn team Trek-Segafredo bekend. De 36-jarige Italiaan heeft beide grote rondes al op zijn palmares. De Giro won hij in 2013 en 2016, de Tour in 2014.

Met ook nog de Vuelta 2010 erbij, is Nibali één van zeven renners die de drie grote rondes wist te winnen. Op 23 deelnames stond “de Haai van Messina” elf keer op het podium na een grote ronde. Vorig jaar hield hij het in een door corona verstoord seizoen bij een zevende plaats in de Ronde van Italië.

De Nederlander Bauke Mollema zal net als Nibali de Giro en de Tour rijden. Zij kunnen in de Giro rekenen op de steun van de Italiaan Giulio Ciccone, in 2019 winnaar van het bergklassement. Voor de Vuelta (14 augustus-5 september) is Giccone de kopman van Trek-Segafredo.

Ook Jasper Stuyven en de Deen Mads Pedersen, de kopmannen voor het klassieke werk, zijn nu al zeker van hun plaats in de selectie voor de Ronde van Frankrijk. Zij moeten er Trek-Segafredo op het vlakke aan ritzeges helpen.

