KOERS KORT. Van der Poel rijdt ook Gooikse Pijl - Van der Breggen verdedigt wereldtitel tijdrijden niet - Gilbert kandidaat voor atletencommissie UCI

Gilbert kandidaat voor atletencommissie UCI

Philippe Gilbert (Lotto Soudal) is een van de vijf kandidaten voor de functie van vertegenwoordiger van het wegwielrennen in de atletencommissie van de Internationale Wielerunie (UCI). De kandidaturen werden dinsdag bekendgemaakt door de UCI.

Drie vrouwen, de Oekraïense Sofiia Shevchenko (Lviv Cycling Team), de Amerikaanse Ruth Winder (Trek-Segafredo) en de Griekse Varvara Fasoi (Eneicat-RBH Global-Martin Villa), en een man, de Let Toms Skujins (Trek-Segafredo), hebben zich ook ingeschreven. Renners en rensters die bij de wereldkampioenschappen wielrennen, die van 19 tot en met 26 september in België worden gehouden, deelnemen aan de elitewedstrijden voor mannen en vrouwen mogen hun stem uitbrengen op een mannelijke en een vrouwelijke vertegenwoordiger, aldus de UCI in een verklaring. Er zullen stemlokalen worden ingericht bij de startlocatie van de wedstrijden en bij de uitgang van de mixed zone tijdens de elitewedstrijden.

De UCI zal de resultaten van de verkiezingen op 28 september op haar website bekendmaken. De leden van de Commissie worden verkozen voor een ambtstermijn van vier jaar. Sinds 2017 bestaat de commissie uit 20 leden, waarbij elke discipline - veldrijden, parawielrennen, BMX Racing, mountainbike cross-country, mountainbike downhill, trials, BMX Freestyle, wegwielrennen, baanwielrennen en indoor-wielrennen - wordt vertegenwoordigd door twee renners, een man en een vrouw. De Commissie heeft een adviserende rol en kan voorstellen indienen bij het UCI-beheerscomité.

Volledig scherm Gilbert. © Photo News

Van der Breggen verdedigt wereldtitel tijdrijden niet

De Nederlandse Anna van der Breggen gaat op het WK wielrennen in België haar wereldtitel tijdrijden niet verdedigen. Dat bevestigde de Nederlandse wielerbond KNWU. De 31-jarige Van der Breggen worstelt al enige tijd met haar vorm en meldde zich vorige week ook al af voor het EK.

“Ik had in Spanje gewoon niet de kracht om te volgen wanneer er hard gekoerst werd”, zei Van der Breggen onlangs na een teleurstellend optreden in de Challenge by La Vuelta. “Na de Olympische Spelen heb ik de trainingen weer opgepakt en in de GP de Plouay kon ik nog een behoorlijk niveau halen. Mentaal heb ik nog veel zin om een goed najaar te rijden. Ik heb in Spanje ook mijn best gedaan om er iets van te maken, maar fysiek kwam ik totaal niet aan mijn normale niveau.”

Van der Breggen verwacht wel mee te doen aan de wegwedstrijd. De tijdrit voor vrouwen is volgende week maandag (van Knokke-Heist naar Brugge over 30,3 km), de wegwedstrijd volgt vijf dagen later (van Antwerpen naar Leuven over 157,7 km).

Volledig scherm © Photo News

Ben Hermans verlengt bij Israel Start-Up Nation

Ben Hermans (35) heeft zijn contract bij Israel Start-Up Nation met twee seizoenen verlengd, zo bevestigt de wielerploeg. “Eind 2023 zal ik zes jaar bij het team zijn, het bewijs dat ik mij hier erg op mijn gemak voel”, zegt de Limburger.

Hermans mocht deze zomer verschillende keren van de zege proeven. Hij won eind juni in Italië de Ronde van de Apennijnen en voegde daar vorige maand rit- en eindwinst in de Ronde van Noorwegen en een tijdritzege in de Franse Tour Poitou-Charentes aan toe. Zondag werd hij achtste en tweede Belg (na zilveren Remco Evenepoel) in de EK-wegrit in Trento.

“Ik ben ambitieus en ik ben zeker dat ik nog mooie doelen kan vinden voor 2022 en 2023", benadrukt Hermans, ex-winnaar van de Brabantse Pijl (2015). “Ik ben heel gelukkig dat het team, opnieuw, vertrouwen in mij toont voor twee extra jaren. Ik ben gemotiveerd om er het beste van te maken.”

Volledig scherm © Photo News

Van der Poel voegt Gooikse Pijl toe aan programma

Team Jumbo-Visma geeft verstek voor de 18de Gooikse Pijl van komende zondag. Dat bevestigde het WorldTeam aan organisator Danny Schets per mail. Schets kreeg dan wel goed nieuws uit het kamp van Alpecin-Fenix. Mathieu van der Poel heeft zijn programma richting het WK gewijzigd en zal na de Primus Classis van zaterdag ook de Gooikse Pijl van zondag rijden.

“Jammer, maar helaas. Bij Jumbo-Visma komen ze voor de Gooikse Pijl niet aan zes renners en daarom haakt de ploeg af. Dit wegens zieken, geblesseerden en een te druk programma. Op onze voorlopige deelnemerslijst prijkten onder andere de namen van Nathan Van Hooydonck, David Dekker, Pascal Eenhoorn en Timo Roosen. Gelukkig kreeg ik de bevestiging dat Mathieu van der Poel bij ons zal starten”, stelt Schets.

Mathieu van der Poel reed afgelopen zondag de Antwerp Port Epic en won die meteen. Het was zijn eerste koers na zijn val tijdens de olympische mountainbikewedstrijd. De Nederlander sukkelt nog steeds met de rug en daarom gaat men zijn programma richting het wereldkampioenschap aanpassen.

“De reactie die Mathieu heeft na zijn wederoptreden is misschien wel normaal. De handdoek richting het WK is zeker nog niet gegooid. Natuurlijk mist Mathieu van der Poel trainingskilometers en vooral wedstrijdkilometers in aanloop naar dat wereldkampioenschap maar we gaan dat niet compenseren door hem extra oefensessies op te leggen”, stelt ploegleider Christoph Roodhooft. “Wij willen meer kwaliteit steken in zijn trainingen. Bovendien passen we zijn wedstrijdprogramma aan. Over het Kampioenschap van Vlaanderen van vrijdag in Koolskamp wordt een kruis getrokken. Mathieu zal wel de twee daaropvolgende dagen in actie treden, namelijk zaterdag in de Primus Classic en zondag in de Gooikse Pijl.”

Volledig scherm © BELGA

Michael Woods past voor WK

Kersvers nationaal kampioen Guillaume Boivin (Israel Start-Up Nation) zal de Canadese kleuren verdedigen tijdens de WK-wegrit op 26 september tussen Antwerpen en Leuven. Hij krijgt het gezelschap van onder meer Hugo Houle (Astana-Premier Tech), die met negen deelnames aan de Ronde van Vlaanderen en zeven aan Parijs-Roubaix flink wat ervaring in kasseiklassiekers kan voorleggen. Houle pakte vorige week ook de nationale titel in het tijdrijden en is dus in vorm. De rest van de selectie bestaat uit Antoine Duchesne (Groupama-FDJ), Ben Perry (Astana-Premier Tech), Nickolas Zukowsky en Pier-André Côté (Rally Cycling). Houle en Zukowsky starten ook in de tijdrit. Michael Woods, dit seizoen al goed voor twee zeges maar vooral in zijn sas op zwaardere omlopen, besloot een selectie af te slaan, aldus de Canadese federatie.

Volledig scherm © Photo News