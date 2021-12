KOERS KORT. Van der Haar hervat in Baal - Zwitser van Bingoal-Pauwels wordt ploegmaat van Pogacar

Donderdag ontbrak de Europese kampioen in de Azencross in Loenhout. Hij had te veel last van een blessure aan de knie die hij opliep bij een crash in de Jaarmarktcross van Niel, op 11 november. Dat bleek de voorbije week in Dendermonde en Heusden-Zolder, waar hij telkens tiende werd.

Baloise Trek Lions meldt verder nog dat Thijs Aerts zaterdag niet zal starten in Baal. Gezien het drukke programma neemt hij een extra dag rust. Zondag is Aerts wel weer van de partij in de wereldbekermanche in het Nederlandse Hulst.

Joel Suter verlaat Bingoal Pauwels voor UAE Team Emirates

De 23-jarige Zwitser Joel Suter verlaat het Belgische Bingoal Pauwels Sauces WB voor UAE Team Emirates. Hij tekende een contract voor één seizoen bij het WorldTeam. Suter werd in 2020 prof bij Bingoal-Wallonie Bruxelles. Winnen lukte hem nog niet. Dit jaar liet hij zich wel opmerken met een vierde plaats in een rit van de Ronde van Zwitserland en een tweede plaats in het bergklassement (na Kobe Goossens) in de Ronde van Romandië, twee WorldTour-wedstrijden.

