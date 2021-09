KOERS KORT. Van der Breggen slaat gemengde ploegentijdrit over - Ineos slaat Amerikaans talent aan de haak

Van der Breggen slaat ook gemengde ploegentijdrit over

Wielrenster Anna van der Breggen doet op het WK in Vlaanderen ook niet mee aan de gemengde ploegentijdrit van woensdag. Riejanne Markus neemt haar plek over in de Nederlandse ploeg, die verder bestaat uit Annemiek van Vleuten en Ellen van Dijk en de mannen Jos van Emden, Bauke Mollema en Koen Bouwman. De 31-jarige Van der Breggen had zich eerder al afgemeld voor de individuele tijdrit van maandagmiddag. Het is onduidelijk of ze zaterdag wel haar wereldtitel verdedigt in de wegwedstrijd.

Van der Breggen worstelt al enige tijd met haar vorm en sloeg daarom eerder deze maand het EK in Italië over. “Ik heb geen idee waarom ik momenteel niet mijn niveau haal”, zei Van der Breggen onlangs na een teleurstellend optreden in de Challenge by La Vuelta. De wielrenster, bezig aan haar laatste seizoen in het peloton, pakte vorig jaar op het WK in Imola goud op zowel de tijdrit als in de wegwedstrijd.

In de gemengde ploegentijdrit op het WK rijden eerst de drie mannen van ieder land over 22,5 kilometer van Knokke-Heist naar Brugge. Daarna nemen de vrouwen het over. Zij leggen 22 kilometer af, met start en finish in Brugge. Nederland behaalde onlangs op het EK brons op het onderdeel. Toen bestond de ploeg uit Van Emden, Mollema, Bouwman, Demi Vollering, Amy Pieters en Floortje Mackaij.

© Photo News

Amerikaans talent Magnus Sheffield tekent bij Ineos Grenadiers

Het Amerikaanse talent Magnus Sheffield (19) rijdt vanaf januari 2022 als neoprof voor Ineos Grenadiers. Dat heeft de WorldTourformatie aangekondigd. Sheffield, die afgelopen zomer het team Rally Cycling verliet, komt op het WK wielrennen in Vlaanderen in actie in de tijdrit bij de beloften. In juni werd hij zesde op het Amerikaans kampioenschap tijdrijden. Sheffield eindigde in 2019 als 17-jarige op de derde plaats in de WK-wegrit bij de junioren in het Britse Harrogate.

Magnus Sheffield. © Photo News