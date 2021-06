KOERS KORT. Van Avermaet en Naesen naar Tour - Pogacar slaat dubbelslag in Slovenië - Ook dit jaar geen GP in Quebec en Montreal

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen opgenomen in Tourselectie AG2R Citroën

Greg Van Avermaet en Oliver Naesen rijden van 26 juni tot 18 juli de Ronde van Frankrijk. De twee Belgen maken deel uit van een eerste lijst van zes renners die zeker zijn van deelname bij het Franse team AG2R La Mondiale Citroën. Dat deelde het team donderdag mee.

De Fransen Benoît Cosnefroy en Aurélien Paret-Peintre, de Luxemburger Bob Jungels en de Australiër Ben O’Connor mogen evenens de Tour de France in hun agenda opnemen, die dit jaar van start gaat in Brest.

Voor de 30-jarige Oliver Naesen wordt het een zesde deelname aan de belangrijkste wielerronde van het jaar. “Oliver maakt deel uit van de ploeg sinds 2017, dankzij zijn talent en omwille van zijn goede humeur. Hij heeft zich regelmatig goed kunnen plaatsen in verschillende etappes en zet de leiders uit de wind op belangrijke momenten. Hij zal van enorm belang zijn in de eerste week, wanneer we van oost naar west Frankrijk doortrekken, gaf manager Vincent Lavenu mee.

De 36-jarige Greg Van Avermaet start voor de negende, maar voor het eerst voor met dit team. Hij won al drie etappes in de Ronde van Frankrijk, waarbij één ploegentijdrit. De olympische kampioen van Rio 2016, die ook drie keer de Vuelta reed, droeg het geel gedurende elf dagen: drie in 2016 en acht in 2018. “Greg is in het team gekomen met een zijn prachtige palmares, maar is integer en blijft een simpele persoon. In de Tour heeft hij etappes gewonnen, de gele trui gedragen. Dat blijft een doel voor onze ploeg, en hij zal de rol van ‘grote broer’ spelen, dat doet hij met verve”, verklaarde Lavenu.

Voor de 25-jarige O’Connor en Paret-Peintre wordt het een debuut. De laatste twee renners worden na de nationale kampioenschappen op 20 juni aangeduid.

Volledig scherm Naesen. © Photo News

Pogacar slaat dubbelslag in Ronde van Slovenië

Tadej Pogacar heeft de tweede etappe in de Ronde van Slovenië (2.Pro) gewonnen. De Sloveen soleerde in de bergrit naar de zege en haalde het met 1:22 voorsprong op Matej Mohoric (Bahrain-Victorious) die de sprint om de tweede plek won van Diego Ulissi, ploegmaat van Pogacar. De Tourwinnaar is ook de nieuwe leider in het klassement.

Na de sprintetappe van woensdag waren de klassementsrenners aan zet in de tweede rit van Zalec naar Celje, over 147 km, met onderweg twee gecategoriseerde cols van tweede categorie en op het eind nog een helling van een kleine 2 km naar de finish.

Een kopgroep van negen vormde zich na de tussensprint, maar veel bonus kregen ze nooit van UAE Team Emirates dat met Pogacar en co z’n zinnen had gezet op de etappe.

Vlak voor de voet van de tweede, en laatste klim van de dag, de Svetina van 5,2 km aan 7,7% werden ze ingerekend door wat restte van het peloton. Bahrain-Victorious mende aanvankelijk de groep op die slotklim, maar toen UAE Team Emirates het commando overnam en met Vegard Stake Laengen en Tadej Pogacar in de aanval trok, kon enkel Jan Tratnik namens Bahrain nog volgen.

Ook Diego Ulissi en Rafal Majka zouden nog de oversteek maken. Vier renners van UAE versus één van Bahrain. Laengen en Tratnik gingen wat later overboord, maar Astana met Matteo Sobrero zat niet ver en dus besloot Pogacar nog een keer te versnellen.

Niemand had een antwoord in de benen en hij rondde de top met 50 tellen voorsprong. Pogacar kwam niet meer in de problemen en soleerde naar de zege. Hij leidt nu met 1:25 bonus op Matej Mohoric.

Volledig scherm Pogacar bij zijn overwinning in Luik-Bastenaken-Luik. © EPA

GP’s van Quebec en Montreal gaan net als vorig jaar niet door

Net zoals in 2020 worden ook dit jaar de Grote Prijzen van Quebec en Montreal afgelast. De Canadese WorldTourwedstrijden stonden op 10 en 12 september op het programma.

De organisatie verwijst donderdag voor de afgelasting naar de aanhoudende coronapandemie.

“De voorbije maanden hebben we verschillende scenario’s overwogen in samenspraak met de betrokken regeringen en de UCI, in de hoop dat we onze wedstrijden konden organiseren in overeenstemming met de gezondheidsprotocollen en met de garantie dat ieders gezondheid zou worden verzekerd”, zegt Sébastien Arsenaul van het organisatiecomité.

“Vandaag hebben organisatoren van grote evenementen in Canada nog steeds geen garantie dat de gezondheidsmaatregelen die nodig zijn om de GP’s te organiseren van kracht zullen zijn op het einde van de zomer. Er zijn nog te veel onzekerheden wat betreft het openen van de grenzen, verplichte quarantaine en voorwaarden voor grote samenkomsten. Dit is een moeilijke beslissing om voor het tweede jaar op rij te nemen maar het zou niet verantwoordelijk of respectvol zijn geweest tegenover de renners, teams en toeschouwers om deze beslissing nog langer uit te stellen. We kijken uit naar volgend jaar en beloven een memorabele return van de UCI WorldTour op Canadese bodem.”

Greg Van Avermaet blijft voorlopig de laatste winnaar in Montreal (2019), de Australiër Michael Matthews in Quebec.

Volledig scherm Greg Van Avermaet blijft voorlopig de laatste winnaar van de GP Quebec. © Getty Images