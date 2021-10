KOERS KORT. Van Aert wint derde Flandrien-trofee, Kopecky opnieuw Flandrienne van het Jaar

Wout van Aert pakt voor het derde jaar op rij de Flandrien-trofee

Wout van Aert is in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs door zijn collega-renners voor het derde jaar op rij verkozen tot Flandrien van het Jaar. De renner van Jumbo-Visma bleef met 574 punten ruimschoots Tim Merlier (Alpecin-Fenix), met 361 punten, en Jasper Stuyven (Trek-Segafredo), met 355 punten, voor. Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix, 337 ptn) en Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick Step, 293 ptn) vervolledigden de top vijf. Van Aert kreeg de trofee uit handen van Eddy Merckx.

Voor Van Aert komt er zo na 2019 en 2020 een nieuwe Flandrien-trofee bij op de kast. Hij evenaart daarmee de prestatie van Philippe Gilbert, die de prijs tussen 2009 en 2011 elk jaar won. Tom Boonen won de trofee ook drie keer. Recordhouder Greg Van Avermaet pakte zes Flandrien-prijzen, waarvan vijf maal na elkaar. De Flandrien is aan zijn negentiende editie toe.

Florian Vermeersch tot slot kreeg voor zijn tweede plaats in Parijs-Roubaix de Vonk van het Jaar, de prijs voor het wielermoment dat voor het meeste kippenvel zorgde. Na een stemming van het publiek kwam de prangende sprint van Vermeersch tegen winnaar Sonny Colbrelli als mooiste wielermoment uit de bus. Vermeersch kreeg de trofee uit handen van Red Lions Nicolas De Kerpel en Arthur De Sloover, de olympische hockeykampioenen.

Kopecky opnieuw Flandrienne van het Jaar

Lotte Kopecky heeft voor het tweede jaar op rij de Flandrienne-trofee gewonnen. De 26-jarige Antwerpse, die volgend jaar Liv Racing verruilt voor Team SD Worx, hield in de einduitslag de afscheidnemende Jolien D’hoore en Shari Bossuyt achter zich.

Kopecky bevestigde in 2021 nog maar eens de nieuwe ‘leading lady’ te zijn van het vrouwenwielrennen in België. Ze behaalde acht overwinningen op de weg, waarbij opnieuw een Belgische titel in de weg- en tijdrit, maar was vorige week ook nog erg sterk bezig op het WK baanwielrennen. In Roubaix veroverde ze de wereldtitel in de puntenkoers en zilver in zowel het omnium als de afvalling. Haar Olympische Spelen deze zomer vielen enigszins tegen met een vierde plaats in de wegrit, een tiende plaats (met Jolien D’hoore) in de ploegkoers en een zware val en opgave op de slotdag in de puntenkoers.

Declercq beste knecht

Tim Declercq (Deceuninck-Quick Step) is dinsdag door zijn collega-renners bekroond tot ‘Beste Ploegmaat in het Belgische peloton’. De 32-jarige West-Vlaming, vanwege zijn vele kopwerk bijgenaamd ‘El Tractor’, haalde het in de eindafrekening voor Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) en Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma).

Declercq, die net afstudeerde als Master in de Lichamelijke Opvoeding, wordt al enkele jaren geroemd als één van de betere knechten in het peloton. Hij was dit seizoen meer dan eens van grote waarde bij het opnieuw indrukwekkende aantal van 65 overwinningen van de Wolfpack. Declercq kreeg de prijs uit handen van het muzikaal duo Cleymans & Vangeel.

Nys, Segaert en De Schuyteneer winnen bij de jeugd

Thibau Nys mag zich de nieuwe Jonge Flandrien van het Jaar noemen. De achttienjarige Vlaams-Brabander, die momenteel in de lappenmand ligt met een sleutelbeenbreuk, pakte in september de Europese titel bij de beloften op de weg in het Italiaanse Trento. Nys kreeg de trofee in het Studio 100 Pop-Up Theater in Puurs de trofee uit handen van bondscoach Sven Vanthourenhout.

Bij de junioren was de Flandrien-prijs voor Alec Segaert. Hij imponeerde in een erg regelmatig seizoen met een Europese tijdrittitel en brons op het WK tijdrijden in eigen land. Daarmee hield hij toptalent Cian Uijtdebroeks achter zich.

Alleskunner Steffen De Schuyteneer kreeg de Flandrien-trofee bij de nieuwelingen overhandigd na winst in de Topcompetitie.

Dries Van Gestel verlengt contract bij Team TotalEnergies

Dries Van Gestel verdedigt ook in 2022 de kleuren van Team TotalEnergies. De Franse wielerploeg, die een procontinentale licentie heeft, bevestigde zijn contractverlenging vandaag.

De 27-jarige Van Gestel heeft er zijn tweede seizoen in Franse loondienst opzitten. Daarvoor droeg hij vier jaar het shirt van Sport Vlaanderen na een debuut als stagiair bij Lotto-Soudal.

De Antwerpenaar behaalde zijn mooiste succes in 2017 met een ritzege in de Noorse Tour des Fjords. Hij werd toen ook tweede in het eindklassement. “Met deze verlenging krijg ik de kans mijn progressie verder te zetten”, zegt Van Gestel. “Het zit nog altijd in mijn achterhoofd dat ik in het shirt van dit team de armen in de lucht kan steken. De komst van een grote naam als Peter Sagan zal onze ploeg doen groeien, daar ben ik zeker van.”

Drievoudig wereldkampioen Sagan komt over van BORA-hansgrohe. De Slovaak tekende al eerder voor twee seizoenen bij het Franse team, dat ook de contractverlengingen van Julien Simon en Paul Ourselin bevestigde.

Groot-Brittannië mikt op Tourstart 2026

Groot-Brittannië is kandidaat om de start van de Ronde van Frankrijk in 2026 te organiseren, dat bevestigt de Britse minister van Financiën Rishi Sunak. Naast de start hopen ze ook op etappes in Engeland, Wales en Schotland.

Het kunnen grootse jaren worden voor de Britse sport, want een jaar eerder willen ze ook het WK rugby voor vrouwen organiseren en Groot-Brittannië is kandidaat voor het WK voetbal van 2030, in een co-organisatie met Ierland. Voor die plannen wordt er in totaal 40 miljoen pond (47,5 miljoen euro) vrijgemaakt.

Stan Van Tricht tekent contract bij Deceuninck–Quick.Step

De jonge Belgische wielrenner Stan Van Tricht start zijn profcarrière bij Deceuninck-Quick.Step, dat laat de ploeg weten via een persbericht. Hij tekende een contract van twee jaar. Van Tricht reed zich dit jaar in de kijker als stagiair bij Deceuninck-Quick.Step met podiumplaatsen in de Ronde van Rhodos, de Coppa della Pace en met als kers op de taart zijn eerste profzege in Gullegem Koerse. Hij maakte er de voorbije maanden dan ook geen geheim van dat hij graag prof zou worden. Die droom lijkt nu in vervulling te gaan.

“Ik was heel blij toen ik het nieuws hoorde”, zegt de jonge renner uit Boutersem in een eerste reactie. “Toen ik hier eenmaal als stagiaire was geweest, wist ik dat ik bij ‘de wolfpack’ wilde blijven. Het was een hele fijne tijd waarin we vijf van de zeven wedstrijden waaraan ik heb deelgenomen hebben gewonnen, waaronder één voor mezelf. De komende jaren hoop ik om mezelf, samen met dit formidabele team, verder te ontwikkelen, mee te koersen in de klassiekers en in andere grote wedstrijden, en de ploeg zo te helpen om top te blijven.”

Ook Patrick Lefevere, CEO van Deceuninck-Quick.Step, is blij dat de renner bij de ploeg blijft: “We wisten natuurlijk dat Stan een getalenteerde en sterke renner was en daarom bieden we hem deze kans. Vanaf dat hij binnenkwam, heeft hij indruk op ons gemaakt met zijn houding en zijn werkethos. Zijn overwinning in Gullegem Koerse toont aan dat hij heel sterk is. We kijken er erg naar uit om de komende jaren mee te werken aan zijn verdere ontwikkeling.”

