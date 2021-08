KOERS KORT. Van Aert verwelkomt Laporte en Van der Sande bij Jumbo-Visma - UAE legt kwartet langer vast

Van Aert verwelkomt Laporte en Van der Sande bij Jumbo-Visma

Wout van Aert krijgt er twee nieuwe ploegmaats bij. Team Jumbo-Visma versterkte zich met Christophe Laporte en Tosh Van der Sande. Beide heren tekenden een contract voor twee seizoenen. “Dit is een belangrijke stap in mijn carrière en ik sta te popelen om aan dit project te beginnen”, aldus Laporte. “De Vlaamse klassiekers worden volgend seizoen één van mijn voornaamste doelen. Ik houd van die koersen. Er is rond Wout een mooi team gevormd en ik ga mijn best doen om samen te winnen.”

Ook Van der Sande kijkt ernaar uit om zich in het geelzwart te hijsen. “Ik was heel vereerd door de interesse. Tien jaar reed ik voor Lotto, dus het zal een serieuze verandering zijn. Als een ploeg als Team Jumbo-Visma contact zoekt, dan moet je niet lang twijfelen. Het is de beste ploeg, of één van de beste ploegen van de wereld. De omkadering en de professionaliteit spreken me enorm aan. Ik ben heel blij om bij deze ploeg te komen en ik kijk er enorm naar uit. Hopelijk kan ik me binnenwerken in de klassieke ploeg om in dienst te rijden van Wout van Aert.”

UAE Team Emirates legt kwartet langer vast

UAE Team Emirates heeft de contractverlenging van vier renners aangekondigd. Het gaat om de Colombiaanse topsprinter Fernando Gaviria, de Portugese ex-wereldkampioen Rui Costa, de Italiaan Alessandro Covi en de Sloveen Jan Polanc.

Covi verlengde tot eind 2024. Gaviria tekende net als Costa en Polanc bij tot eind 2022. “We weten allemaal dat Gaviria een sprinter van wereldklasse is en in een goeie dag iedereen kan kloppen”, aldus teammanager Joxean Matxin Fernandez. “Nu hopen we meer regelmaat te zien, waar hij zeker toe in staat is. We zijn heel blij dat hij bij het team blijft en hopen in 2022 de beste versie van hem te zien.”

De 27-jarige Gaviria stapte in 2019 van Quick.Step over naar UAE. Hij won deze maand een rit in de Ronde van Polen maar kon niet scoren in de Giro, waarin hij nochtans al vijf keer succesvol was.

Volledig scherm Fernando Gaviria. © LAPRESSE

