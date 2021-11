KOERS KORT. Van Aert verkoopt drie grootste zeges als NFT’s - Terpstra verlengt contract bij TotalEnergies

Niki Terpstra verlengt contract bij TotalEnergies

Van Aert verkoopt drie grootste zeges als NFT’s

Wout van Aert gaat zijn drie grootste overwinningen als NFT’s (non-fungible token) verkopen. Een NFT is een digitaal certificaat van eigendom dat gelinkt is aan een uniek, virtueel object. Het gaat in het geval van Van Aert om twee overwinningen in de Tour, op de Mont Ventoux en Champs-Elysées, en zijn zege in de Strade Bianche. De veilingen voor de drie items verlopen via OpenSea en zijn open tot en met 21.00 uur op 16 november. “Hopelijk genieten de nieuwe eigenaren er net zo van als dat ik heb gedaan”, aldus Van Aert.