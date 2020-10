KOERS KORT. Van Aert moet zieke Teunissen missen in Ronde - Aimé De Gendt en Wesley Kreder vallen ziek uit

Van Aert moet zieke Teunissen missen in Ronde

Mike Teunissen zal morgen niet van start gaan in de Ronde van Vlaanderen. Hij voelt zich niet goed, zo laat zijn ploeg Jumbo-Visma weten. Een domper voor Wout van Aert, de 28-jarige Nederlander moest als superknecht dienen. “Mike voelt zich niet lekker”, zo meldt Jumbo. Naar verluidt zou het gaan om een ‘gewone’ verkoudheid, wat betekent dat Teunissen niet besmet is met Covid-19. De ploeg laat weten dat Teunissen woensdag wel van start hoopt te gaan in de Driedaagse Brugge-De Panne.

Aimé De Gendt en Wesley Kreder vallen ziek uit bij Circus-Wanty Gobert

Aimé De Gendt en Wesley Kreder moeten passen voor de Ronde van Vlaanderen. Beide renners van Circus-Wanty Gobert kregen in de nacht van vrijdag op zaterdag af te rekenen met buikgriep en moeten vervangen worden. Zo komen Ludwig De Winter en Pieter Van Speybrouck zondag aan de start.

“We verliezen twee belangrijke pionnen en moeten dus noodgedwongen onze tactiek wijzigen”, meldde sportdirecteur Steven De Neef. “Ik achtte Aimé De Gendt in staat om voor een plaats in de top tien te strijden. We gaan er wel alles aan doen om in de gegeven omstandigheden alsnog een mooie Ronde van Vlaanderen te rijden met onder anderen Meurisse en Van Poppel, maar het uitvallen van zowel Kreder als De Gendt is een flinke domper.”

“Het zal sowieso een rare editie worden. We mogen al bij al nog tevreden zijn dat er nog zoveel koersen zijn kunnen doorgaan, ondanks het coronavirus. Ik hoop dat we zondag met één en het liefst meerdere renners nog mee zijn in volle finale. Dan zal onze Ronde al geslaagd zijn. Gent-Wevelgem was geen goede generale repetitie, maar dat is nu eenmaal een koers die ons niet ligt en wellicht nooit zal liggen. Aan onze renners om zich wel te laten zien in de Ronde van Vlaanderen en de lijn van wat we eigenlijk een heel seizoen hebben gedaan door te trekken.”

Wedstrijdwagens Ronde van Vlaanderen krijgen boodschap mee voor hulpverleners

De officiële wedstrijdwagens van Flanders Classics die morgen/zondag deel uitmaken van de koerskaravaan in de Ronde van Vlaanderen zullen een speciale boodschap meedragen. Met het woord ‘Bedankt’ te kleven op de motorkap wil men zich richten tot de hulpverleners die zich inzetten om de coronapatiënten te helpen.

De zestig wagens die geleverd worden aan Flanders Classics voor de Ronde van Vlaanderen dragen allen de boodschap ‘Bedankt’. Die zal prijken op de motorkap van de volgwagens. De tekst zal gekleefd worden in spiegelschrift zoals dat ook het geval is bij interventievoertuigen.

“Niets moet” voor Mitchelton-SCOTT

Mitchelton-SCOTT start zondag zonder uitgesproken kopman in de Ronde van Vlaanderen, al krijgen Luka Megzec, Jack Bauer en Luke Durbridge wel een beschermde rol. Sportdirecteurs Mathew Hayman en Lorenzo Lapage zullen schuiven met hun pionnen wanneer nodig. Dat onder het motto “niets hoeft en alles kan”.

“Ik ben als sinds 2003 sportdirecteur en heb elke Ronde gedaan in die functie. Voor het eerst is het zo gemakkelijk”, zegt Lapage. “We vertrekken in Antwerpen wel met een plan, maar niet met de druk dat het moet. Op tactisch vlak is het dus wel simpel. Dat maakt ook dat de renners nu wellicht meer kansen zullen krijgen dan wanneer zij in een tactisch stramien worden gedrumd. Alles ligt open voor gelijk wie.”

Voor enkele renners van Mitchelton-SCOTT is de Ronde van Vlaanderen hun laatste wedstrijd van het seizoen. De Driedaagse Brugge-De Panne rijden we niet. We hebben onder andere Tirreno-Adriatico gewonnen, trokken daarna met hoge verwachtingen naar de Giro, maar iedereen weet hoe het daar afgelopen is. We hopen in de Ronde van Vlaanderen en de Vuelta nog iets te laten zien. Ondanks alles blijft het immers nog altijd de Ronde van Vlaanderen. Ik ben van de streek en sta de dag van de wedstrijd toch altijd op met een speciaal gevoel. Ook al is er geen publiek, het blijft toch een fantastische koers.”

