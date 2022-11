KOERS KORT. Van Aert is er vroeg bij en verkent nu al de Omloop

Wielrennen Wereldkam­pi­oen Remco Evenepoel bereidt in Calpe het nieuwe seizoen voor

‘t Is nog maar half november en de eerste wegkoersen liggen nog een eindje van ons, maar Remco Evenepoel is al begonnen aan z'n voorbereiding op 2023 - zijn eerste seizoen in de regenboogtrui. De wereldkampioen vertoeft momenteel in Calpe, waar hij sinds dit najaar over een eigen stulpje beschikt. Op het Instagramverhaal van zijn goede vriend Siebe Roesems zien we Evenepoel bij schemeravond richting de bekende rots van Calpe rijden. Echt zwaar trainen is het nog niet, eerder kilometers malen met af en toe een tussenstop voor een kopje koffie. Waar Evenepoel over enkele maanden voor het eerst een rugnummer opspeldt is nog niet geweten.

16 november