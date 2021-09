KOERS KORT. Valverde wint in Sicilië - Honoré zet punt achter seizoen met polsblessure - Belgische zege in Kroatië

Valverde wint in Sicilië

Alejandro Valverde heeft de derde etappe in de Ronde van Sicilië (Ita/2.1) gewonnen. De Spanjaard van Movistar maakte zijn rentree in deze rittenkoers na zijn valpartij in de Vuelta waarbij hij zijn sleutelbeen brak. Op de hellende aankomststrook toonde hij zich na 180 km in Caronia de snelste bergop voor Alessandro Covi (UAE Team Emirates) en Jhonatan Restrepo (Androni Giocattoli Sidermec). Hij is ook de nieuwe leider.

In deze heuvelachtige etappe met aankomst op een helling van 3,6 km aan 5,7% waren de punchers aan zet. Veel voorsprong kregen de acht vroege vluchters dan ook niet. Movistar, met kopman Alejandro Valverde, had zijn zinnen gezet op deze rit, net zoals Trek-Segafredo en UAE Team Emirates.

In de finale ging het met een rotvaart naar de voet van de slotklim. Brandon McNulty opende de debatten op 1,5 km van het einde, maar zonder succes. Het was moeilijk om het verschil te maken, het peloton reed immers op het buitenblad naar boven. Movistar zette zijn kopman netjes af. In de laatste bochtige meters timede de 41-jarige renner perfect en snelde hij naar de zege, waarna hij eens over de finish wel nog ten val kwam.

Valverde leidt met zeven seconden voorsprong op Covi. Vrijdag wacht de slotrit. Het is voor Valverde zijn derde overwinning van het seizoen. Eerder won hij de GP Miguel Indurain (1.Pro) en de zesde rit in de Dauphiné (World Tour).

Menten zorgt voor Belgische overwinning in Kroatië

Milan Menten heeft donderdag in Makarska de derde rit in de Ronde van Kroatië (2.1) gewonnen. De 24-jarige Belg van Bingoal Pauwels Sauces WB won de sprint van een uitgedund peloton, voor de Nederlander Mick van Dijke en de Noor Anders Skaarseth. Hij is ook de nieuwe leider.

Volledig scherm Milan Menten. © Photo News

Honoré zet punt achter seizoen met polsblessure

Mikkel Honoré zal zijn seizoen vroegtijdig beëindigen, na een blessure die hij opliep bij een valpartij tijdens het recente WK wielrennen in België. Dat heeft zijn team Deceuninck-Quick-Step gemeld.

De 24-jarige Deen liep de blessure op toen hij voor de Deense nationale ploeg reed tijdens de WK-wegrit, afgelopen zondag tussen Antwerpen en Leuven. “Medisch onderzoek heeft een beschadiging van het ligament in de rechterpols aan het licht gebracht en er is besloten dat Mikkel het seizoen niet zal kunnen afmaken”, klinkt het in een mededeling. “De blessure zal de komende weken verder opgevolgd worden door het medische team van Deceuninck - Quick-Step, om te evalueren wat de beste manier van herstel is.”

“Ik ben natuurlijk verdrietig dat ik mijn seizoen op deze manier moet beëindigen, want ik heb me het hele jaar sterk gevoeld”, reageert Honoré. “Maar een valpartij is iets wat nu eenmaal gebeurt in de wielersport en ik zal het advies van het medische team opvolgen en mezelf zo snel mogelijk in een goede conditie brengen om me voor te bereiden op volgend jaar”, aldus de Deen, die dit seizoen etappewinnaar was in de Settimana Internazionale Coppi e Bartali en de Ronde van het Baskenland.

Volledig scherm Mikke Honoré. © Photo News

Tour Down Under vindt opnieuw niet plaats

De Tour Down Under vindt begin volgend jaar opnieuw niet plaats. De Australische etappekoers is normaal de openingswedstrijd van het seizoen in de UCI WorldTour, maar als gevolg van de aanhoudende beperkingen vanwege het coronavirus heeft de organisatie besloten de Tour Down Under net als dit jaar van de kalender te halen. Dat heeft de organisatie bevestigd.

“De ronde kan niet doorgaan vanwege internationale reisbeperkingen en daarmee samenhangende quarantainemaatregelen voor internationale teams die naar Australië zouden komen”, aldus de organisatie in een mededeling. In de plaats van de Tour Down Under vindt eind januari wel een wielerfestival plaats, vooral bedoeld voor Australische renners. De Australiër Richie Porte won begin 2020 de laatste editie van de Tour Down Under.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © Photo News