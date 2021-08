KOERS KORT. Valverde met succes geopereerd - Pedersen klopt thuisrijder Kristoff in Noorwegen

Valverde met succes geopereerd na sleutelbeenbreuk

Alejandro Valverde is deze voormiddag met succes geopereerd nadat hij bij een val in de Ronde van Spanje zijn rechtersleutelbeen brak. Dat heeft zijn team Movistar gemeld.

De 41-jarige Valverde brak zijn rechtersleutelbeen bij de val die hij vrijdag maakte in de zevende etappe van de Ronde van Spanje. Valverde moest op 35 kilometer van de finish opgeven. In de afdaling van de Port de Collao (2e categorie) was hij in een bocht onderuit gegaan. De Spanjaard belandde bijna in een kleine ravijn. Hij kon opstaan, maar had last aan zijn rechtersleutelbeen. Hij probeerde nog door te zetten “met toestemming van de dokter”, maar staakte enkele minuten later met tranen in de ogen de strijd.

Valverde won de Ronde van Spanje in 2009 en heeft twaalf ritzeges op zijn palmares. Hij was aan zijn vijftiende Vuelta bezig, misschien wel zijn laatste.

Pedersen vloert Kristoff in Noorwegen

Mads Pedersen (25) heeft de derde etappe in de Ronde van Noorwegen gewonnen. De Deen van Trek-Segafredo was in de sprint van een uitgedund peloton sneller dan thuisrijder Alexander Kristoff en de Nederlander Mike Teunissen. De Brit Ethan Hayter blijft leider. Voor ex-wereldkampioen Pedersen is het de derde zege van het seizoen, na Kuurne-Brussel-Kuurne en een etappe in de Ronde van Denemarken.

Volledig scherm Mads Pedersen. © EPA

Noorse leider Johannessen wint ook achtste etappe in de Ronde van de Toekomst

De Noor Tobias Halland Johannessen heeft vandaag ook de 8e rit in de Ronde van de Toekomst gewonnen, na zijn dubbelslag van vrijdag, toen hij de ritwinst en de leiding nam op de Grand Colombier. De 21-jarige Noor haalde het licht afgescheiden, in de etappe tussen La Tour-en-Maurienne en Saint Jean d’Arves na 71,3 kilometer, van de Spanjaard Carlos Rodriguez en de Italiaan Filippo Zana. Leider Tobias Halland Johannessen verstevigt met deze tweede zege op rij zijn leiderspositie. Hij telt nu 2:18 voorsprong op de Spanjaard Carlos Rodriguez en 2:24 op de Italiaan Filippo Zana.

Van bij de start lag het tempo bijzonder hoog in het peloton. Dat zorgde ervoor dat diverse renners moesten lossen in de grote groep nog voor de top van de Col de Chaussy werd bereikt. De uitdunning ging verder zijn gang. Een select groepje kwam boven op de Col de la Croix de Fer, op 12 kilometer van de finish. Filippo Zana, Carlos Rodriguez en de man in de gele leiderstrui, Tobias Halland Johannessen sloegen de handen in elkaar en gingen daarop versnellen. De Nederlander Gijs Leemreize probeerde zijn karretje voorin ook aan te haken. Met nog vijf kilometer voor de boeg slaagde hij daar ook in en zo kregen we vier vluchters.

De Noor Johannessen wou de sprint niet afwachten en trachtte een solo op te zetten. Dat vonden zijn metgezellen geen goed idee en zo smolt de kopgroep snel weer samen. Het sein dan voor Leemreize om te gaan verdapperen maar ook hij kreeg geen vrijgeleide. Uiteindelijk slaagde Tobias Halland Johannessen er in de slotkilometer in net één seconde voor zijn medevluchters te gaan uitrijden en het zo met een lichte voorsprong te halen.

Morgen valt met start in La Toussuire en de Col du Petit Saint-Bernard, na 151,6 kilometer, het doek over de Ronde van de Toekomst

