KOERS KORT. Valverde maakt in Italië rentree na sleutelbeenbreuk - Duitse versterking voor Lotto Soudal

WK wielrennen Wout van Aert vol vertrouwen voor het WK: “Ik durf tegen iedereen te sprinten”

24 september Wout van Aert is de uitgesproken kopman voor de Belgen op het WK wielrennen zondag. Onze landgenoot blinkt in zijn vel en wil graag wereldkampioen worden. “Maar dit is niet dé koers van mijn leven”, zegt hij. “Ja, de beleving zal hier uniek zijn, in Vlaanderen, maar er komen nog kansen om wereldkampioen te worden. Ik ga er 100% voor, maar ik zadel me niet op met de stress dat het nu moet gebeuren.”