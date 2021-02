KOERS KORT. Valgren houdt breukjes in hand over aan valpartij in eerste etappe Ster van Bessèges - Stannard wordt ploegleider bij Trinity

Michael Valgren houdt breukjes in hand over aan valpartij

Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen - Bingoal) komt dit seizoen niet meer in actie.

In een poging om op haar 24e een stap voorwaarts te zetten, schroefde Laura Verdonschot in samenspraak met haar persoonlijke trainer de voorbije maanden het trainingsvolume stevig op. Die extra uren leverden helaas niet de verhoopte stap vooruit, maar een achteruit op. Medische testen gaven intussen de verklaring voor de ontgoochelende prestaties van de voorbije weken: het lichaam van Verdonschot is door die bijkomende trainingsarbeid overmatig vermoeid geraakt. Om geen schade te berokkenen op de langere termijn, is beslist vroegtijdig een streep onder haar seizoen te trekken, zodat ze zich na een voldoende lange rustperiode op volgend veldritseizoen kan voorbereiden.

Verdonschot zet daarmee een punt achter een periode die niet alleen fysiek maar ook mentaal veeleisend was. “Na mijn 26e plaats op het WK heb ik twee nachten wakker gelegen. Die uitslag op dát parcours, dat was abnormaal slecht. Het seizoen begon nochtans goed, maar de voorbije weken ging het altijd maar slechter. Iedereen zag dat ik niet mijn normale niveau haalde. Er komen nog enkele crossen in de streek die me goed liggen, dus het seizoen beëindigen, is een moeilijke keuze, maar wel de enige juiste. Ik ga nu zes weken in rust, dubbel zolang als anders, zodat ik volledig hersteld aan de opbouw naar het volgende seizoen kan beginnen. Bedankt aan de ploeg om me hierin te steunen.”

Tweevoudig winnaar van Omloop Ian Stannard wordt ploegleider bij Trinity

Stannard gaf in het persbericht van zijn nieuwe team aan veel zin te hebben in de uitdaging. “Trinity Racing is in korte tijd een van de meest vooraanstaande opleidingsploegen in Europa geworden. Ik kijk er naar uit om te beginnen in mijn nieuwe rol. We hebben een indrukwekkende groep renners, met bijvoorbeeld Ben Healy en Thomas Gloag. Zij kunnen verder bouwen op het succes dat ze vorig jaar hadden in enkele grote U23-koersen. Ik kijk er ook naar uit kennis te maken met disciplines zoals het mountainbike en gravelracen. Als prof in een WorldTour-ploeg had ik daar vaak enkel in de winter even tijd voor.