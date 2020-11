KOERS KORT. Valerio Piva brengt pak ervaring mee naar Circus-Wanty Gobert

Valerio Piva wordt sportdirecteur bij Circus-Wanty Gobert

Valerio Piva wordt volgend seizoen sportdirecteur bij Circus-Wanty Gobert. Hij verlaat CCC, dat opgedoekt wordt. De 62-jarige Italiaan begon in het jaar 2002 als sportdirecteur bij het legendarische Mapei. Bij Circus-Wanty-Gobert, dat in 2021 een WorldTeam wordt, komt Piva bij Hilaire Van der Schueren, Steven De Neef, Jean-Marc Rossignon en Bart Wellens in de sportieve leiding.

“De voorbije zeven jaar heb ik samen met Jim Ochowicz heel wat sportieve emoties beleefd”, zegt Piva. “Jammer genoeg kon het CCC project niet blijven voortbestaan, maar ik ben heel tevreden met deze vereniging met Circus-Wanty Gobert. Ik voelde me vereerd toen Jean-François Bourlart me opbelde met de vraag of ik van het team deel wilde uitmaken. Ik ben overtuigd dat we samen grote prestaties kunnen leveren! We zullen een stap vooruit zetten, en we delen dezelfde filosofie. We hebben veel werk voor de boeg, samen, met de renners en de staf, om onze trui te laten schitteren en mooie resultaten in de WorldTour te bereiken. De passie die dit team uitstraalt, motiveert me enorm.”

“We geven om de continuïteit van het project CCC en de structuur Continuum Sports, het leek ons dus logisch om ons te berusten op de ervaring van hun omkadering”, verduidelijkte manager Bourlart. “We kunnen rekenen op ervaren personen die de WorldTour kennen. Na de aanwerving van Aike Visbeek als hoofd van de cel Performance, is Valerio een uitstekende versterking voor onze sportieve directie. Zijn jaren aan het stuur van prestigieuze WorldTeams is complementair aan de ervaring van Aike Visbeek of Hilaire Van der Schueren. We kunnen deze passage naar een hoger niveau op een serene manier aanvatten.”

Piva was eerder als sportdirecteur aan de slag bij Mapei, Vlaanderen-T-Interim, T-Mobile, dat later Team HTC-Columbia werd, Katusha, BMC en CCC. Circus-Wanty Gobert nam de WorldTourlicentie van CCC over. Met de Tsjech Jan Hirt en de Duitsers Jonas Koch en Georg Zimmermann maakten ook drie renners de overstap van de Poolse naar de Belgische formatie.

Flandriencross in Hamme verhuist naar 17 januari

De Flandriencross in Hamme, die op zaterdag 23 januari 2021 voorzien was, zal uiteindelijk plaatsvinden op zondag 17 januari. “De wissel van datum zorgt voor een betere spreiding in de cyclocrosskalender”, zo meldt organisator Golazo vrijdag. In de zesde manche van de X2O Badkamers Trofee nemen wereldkampioen Mathieu van der Poel en Wout van Aert het tegen elkaar op. Vorig seizoen was Van der Poel in Hamme de sterkste, voor Laurens Sweeck en Tim Merlier.

Volledig scherm Mathieu van der Poel won vorig jaar in Hamme © BELGA