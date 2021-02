KOERS KORT. Ulissi mag weer beginnen trainen na gunstige hartonderzoeken - Parcours Baloise Belgium Tour voorgesteld

Ulissi mag geleidelijk aan beginnen trainen

Goed nieuws voor Diego Ulissi (31). De Italiaan van UAE-Team Emirates heeft na verdere onderzoeken aan z’n hart groen licht gekregen om weer rustig aan te beginnen trainen. Regelmatige controles moeten dan bepalen of en wanneer Ulissi weer een rugnummer kan opspelden.

Midden december raakte bekend dat Ulissi kampt met myocarditis, een ontsteking aan de hartspier. Eerdere onderzoeken deden al “een progressief herstel” verhopen. Uit de nieuwe biopsie bleek dat er tijdens het elektrofysiologische onderzoek geen risicovolle aritmieën voor de renner zijn.

Diego Ulissi heeft nog een contract voor twee seizoenen bij UAE-Team Emirates. De Italiaan won tijdens zijn carrière onder meer acht etappes in de Ronde van Italië, waarvan twee afgelopen seizoen.

Baloise Belgium Tour heeft parcours voor 90e editie rond

Van woensdag 9 tot en met zondag 13 juni vindt de 90e editie van de Baloise Belgium Tour plaats. Organisator Golazo gaf woensdag het volledige parcours vrij. Op dinsdagavond 8 juni vindt de ploegenpresentatie plaats in Beveren. De Oost-Vlaamse gemeente is daags nadien ook de startplaats voor de 180 km lange openingsrit naar Maarkedal. In de finale wacht de renners een uitdagende lokale ronde met meermaals de beklimming van de Berg Ten Houte.

Donderdag reist de karavaan naar Knokke-Heist, maar niet voor een traditionele finish op de Wandelaar dit jaar. Iets verderop, aan het Casino, ligt de start en finish van een 11 km lange individuele tijdrit. Op vrijdag 11 juni verzamelt het peloton voor de start van de derde rit in Haspengouw, meer bepaald in Gingelom. Via glooiende wegen zetten de renners koers naar bedevaartsoord Scherpenheuvel-Zichem in Vlaams-Brabant.

Hamoir-Hamoir wordt de koninginnenrit. Turnhout, in het hartje van de Antwerpse Kempen, is op zondag 13 juni de startplaats voor de slotrit. De aankomst ligt in het Limburgse Beringen. De oude mijnsite be-MINE vormt net als in 2019 het decor voor de apotheose. Twee jaar geleden won de Fransman Bryan Cocquard de slotrit in Beringen, Remco Evenepoel kroonde er zich tot eindwinnaar.

