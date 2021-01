KOERS KORT. Ulissi krijgt hoopgevend nieuws na nieuwe hartcontrole - Jungels past voor Vlaamse klassieker

Bob Jungels past voor Vlaamse klassiekers

Bob Jungels zal er dit jaar niet bij zijn in de Vlaamse klassiekers. Dat vertelde hij op de mediadag van zijn team AG2R-Citroën. De winnaar van Kuurne-Brussel-Kuurne van 2019 kiest voluit voor het Ardense werk en rittenkoersen van een week.

Jungels reed een sterke voorjaarscampagne in Vlaanderen in 2019 en won Luik-Bastenaken-Luik in 2018. Nu kiest hij opnieuw voluit voor het Ardense werk en laat hij dit jaar de Vlaamse wedstrijden links liggen. “Pas op, ik koers die graag, maar je kan gewoon niet alles rijden. Dat heb ik in het verleden al aan den lijve mogen ondervinden”, vertelde hij op stage in Denia. “Nu is mijn programma meer gebalanceerd. Je moet keuzes maken als je wil scoren in bepaalde wedstrijden.”

De Luxemburger verruilde Deceuninck - Quick-Step voor AG2R-Citroën “Ik zocht naar een kans om kopman te worden in bepaalde wedstrijden. Bij mijn vroegere team waren er altijd veel kopmannen. Nu heb ik de garantie gekregen dat ik zeker kopman ben in de Ardense wedstrijden. Romain Bardet en Pierre Latour zijn hier weg, het team zocht een nieuwe kopman en ik voel me intussen oud genoeg om die rol op te nemen. Er zijn hier ook jongens met dezelfde doelen, maar ze hebben nog niet zoveel gewonnen als ik. Benoît Cosnefroy etaleerde zijn kunnen vorig jaar in de Brabantse (derde) en Waalse Pijl (tweede). Hij heeft de toekomst voor zich en samen kunnen we sterk staan.”

Jungels mikt niet op een klassement in een grote ronde. “Ik werd ooit eens zesde in de Giro, maar ik ben nu niet bezig met een klassement. Ik zal de Tour rijden, maar niet om voor een top tien te gaan. Ik ben niet een van de allerbeste klimmers in het peloton en om een grote ronde te winnen, moet je dat wel zijn. Dus ik mik op ritzeges en droom stiekem van de gele trui in de eerste week.”

Volledig scherm Jungels, hier nog vorig jaar bij Deceuninck-Quick.Step © BELGA

“Hoop op progressief herstel” voor Diego Ulissi na nieuwe hartcontrole

De Italiaanse wielrenner Diego Ulissi kan hopen op “progressief herstel” na een nieuwe controle van zijn hart. Dat liet zijn ploeg UAE Team Emirates weten.

Medio december raakte bekend dat Ulissi kampt met myocarditis, een ontsteking aan de hartspier. Bij nieuwe onderzoeken in Ancona is opnieuw gebleken dat er bindweefsel gevormd is in de hartwand, maar de scheurtjes zijn stabiel en er is geen sprake van hartritmestoornissen.

Er zijn ook vier biopsieën genomen uit kritieke punten in het hart voor verder onderzoek. De voorlopige prognose is positief, en “er is hoop op een progressief herstel”. Het ziet er dus naar uit dat Ulissi zijn wielercarrière niet moet stopzetten. De 31-jarige Italiaan heeft nog twee jaar contract bij UAE.

Volledig scherm © AP

“Viviani onderzocht op hartproblemen”

Elia Viviani (31) heeft het trainingskamp van zijn ploeg Cofidis verlaten. De Italiaanse sprinter moet zich laten onderzoeken wegens hartritmestoornissen, zo schrijft de Gazzetta dello Sport. Viviani zou afgelopen zondag tijdens een trainingsrit een onregelmatige hartslag gevoeld hebben, waarna hij aan de alarmbel trok. Hij werd door zijn dokter doorgestuurd naar het ziekenhuis, waar Viviani een elektrofysiologisch onderzoek onderging, een kleine operatieve ingreep om de elektrische activiteit van het hart te onderzoeken. Er zijn nog geen onderzoeksresultaten naar buiten gebracht.

Volledig scherm Viviani (l) © Photo News