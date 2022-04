KOERS KORT. UCI geeft groen licht voor systeem om al rijdend bandendruk te regelen - Groves wint in Turkije

Wielrennen “Ik ben blij dat het plannetje heeft gewerkt”: Remco Evenepoel nieuwe leider in Ronde van het Baskenland na zware etappe, ritwinst voor Carlos Rodriguez

Remco Evenepoel (22) is de nieuwe leider in de Ronde van het Baskenland. Onze landgenoot van Quick.Step-Alpha Vinyl reed in de finale van de zware vijfde etappe weg met een elitegroepje en werd derde in de daguitslag. De ritzege was voor Carlos Rodriguez. Evenepoel begint morgen met een voorsprong van 2 seconden op Daniel Felipe Martinez aan de slotrit.

