KOERS KORT. UAE-Team Emirates legt jonge Duitser vast

Giro “La vita è bella”: Remco Evenepoel verkent uiterst verrader­lij­ke Gi­ro-etap­pe vol valkuilen en boobytraps

4 mei Eerste bestemming van Remco Evenepoel in Italië: Rome. Nog heel even niet Turijn, waar de 104de Giro zaterdag start met een tijdrit over 8,6 kilometer. Want Evenepoel verkent eerst nog de verraderlijke finale van de elfde etappe tussen Perugia en Montalcino. Van die verkenning deelde hij vandaag een kiekje op Instagram.