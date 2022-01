KOERS KORT. UAE geeft Richeze contract voor enkele maanden - Twee Belgische teams krijgen wildcard voor Parijs-Roubaix

UAE geeft Richeze contract voor enkele maanden

UAE Team Emirates heeft bekendgemaakt oudgediende Maximiliano Richeze toch nog voor enkele maanden aan boord te houden. De WorldTour-formatie van de Verenigde Arabische Emiraten wilde het contract van de 38-jarige Argentijn in eerste instantie niet verlengen, maar door de blessure van Alvaro Hodeg mag hij nu toch blijven tot het einde van de Giro.

Hodeg sukkelt met een pols- en enkelblessure en dus kon UAE Team Emirates nog een ervaren pion gebruiken. Eind mei verwacht het team van Tourwinnaar Tadej Pogacar dat de 25-jarige Colombiaan opnieuw fit is om wedstrijden te rijden.

Richeze werd prof in 2006 en reed sindsdien voor onder meer Ceramica Panaria, Lampre, Quick.Step en sinds 2020 UAE Team Emirates. Op zijn palmares staan onder meer etappezeges in de Ronde van Italië, Ronde van Zwitserland, Ronde van Turkije en Ronde van Luxemburg. De voorbije jaren was Richeze een succesvolle sprintloods.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bingoal Pauwels Sauzen WB en Sport Vlaanderen-Baloise krijgen wildcard voor Parijs-Roubaix

De organisatoren van de 119de editie van Parijs-Roubaix (WorldTour), die op 17 april plaatsvindt op de kasseien van de Hel van het Noorden, hebben hun line-up samengesteld voor het komende voorjaar. Naast de achttien WorldTour-teams mogen ook de drie beste ProTeams van vorig jaar en vier formaties via een wildcard aantreden in de Noord-Franse koers.

Quick.Step Alpha Vinyl, Lotto-Soudal en Intermarché Wanty-Gobert Matériaux krijgen zo het gezelschap van Alpecin-Fenix en de twee Franse ProTeams Arkéa-Samsic en TotalEnergies. Twee andere Belgische ploegen zullen dankzij een uitnodiging aan de start mogen verschijnen: Bingoal Pauwels Sauzen Wallonie-Bruxelles en Sport Vlaanderen-Baloise. Het Noorse Uno-X Pro Cycling en Franse B&B Hotels - KTM zijn de andere twee uitgenodigde teams.

De Hel van het Noorden keert in april terug op de kalender. Door de coronacrisis werd de wedstrijd in 2021 uitgesteld tot oktober vorig jaar. De Italiaan Sonny Colbrelli won de epische editie voor Florian Vermeersch.

Nederlandse topfavorieten laten WB-slotmanche in eigen land schieten

Van de Nederlandse veldritselectie die volgende week afreist naar de Verenigde Staten voor het WK ontbreken Annemarie Worst en Pim Ronhaar in de laatste wedstrijd daaraan voorafgaand op Europese bodem. Dat is de afsluitende Wereldbekercross in Hoogerheide. Worst, de afgelopen twee WK’s goed voor zilver, rijdt zaterdag nog wel een cross in het Belgische Hamme. Dat doet Pim Ronhaar, de titelverdediger bij de beloften, ook.

De andere Nederlandse WK-deelnemers laten zich in Hoogerheide wel zien, nadat de meesten de Wereldbekercross van afgelopen zondag in het Franse Flamanville aan zich voorbij lieten gaan. Bij de mannen gaat het om Lars van der Haar en Corné van Kessel, de laatste was in de Normandische kustplaats wel aanwezig en werd zevende.

Bij de vrouwen zijn, op Worst na, alle toppers present met onder anderen wereldbekerwinnares Lucinda Brand en Denise Betsema. Ook Fem van Empel, die zondag haar tweede Wereldbekerzege boekte, en Puck Pieterse nemen nog deel aan de cross in Hoogerheide, waarna ze twee dagen later in het vliegtuig stappen.

“Sportief staat er misschien minder op het spel dan andere jaren, maar het is altijd prettig om met een mooi resultaat en een goed gevoel af te reizen naar een WK. Dat geeft toch vertrouwen”, zegt de Nederlandse bondscoach Gerben de Knegt, die elf mannen en veertien vrouwen selecteerde voor de wedstrijd in Hoogerheide.

Volledig scherm Pim Ronhaar. © BELGA