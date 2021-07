KOERS KORT. Twee op twee voor Ackermann in de Settimana Ciclistica Italiana

Bora-Hansgrohe en de Italiaanse selectie waren de actiefste ploegen in de achtervolging, en de Duitse WorldTour-ploeg werd daar uiteindelijk ook voor beloond met de tweede ritzege op rij voor de 27-jarige Ackermann, die zich in de massaspurt sneller toonde dan de Italiaan Jonathan Milan en de Fransman Rudy Barbier. Het is al de vierde overwinning voor Ackermann deze maand, in de schaduw van de Tour. De Settimana Ciclistica Italiana eindigt dit weekend met twee etappes in en om Cagliari.