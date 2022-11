KOERS KORT. Twee nieuwe klimmers voor Lotto Dstny - Van Aert verkent nu al de Omloop

Van Aert verkent nu al Omloop

Zijn veldritseizoen moet nog beginnen, maar dat betekent niet dat de wegfiets in een hoekje van zijn garage stof staat te vergaren. Wout van Aert (28) heeft vandaag zelfs al de Omloop verkend. Samen met ploegmaats Benoot, Van Baarle, Laporte, Affini, de broers Van Dijke, Van der Sande en ploegleiders Niermann en Wynants toerde Van Aert bijna vier uur door de Vlaamse Ardennen. In een tocht van 135 kilometer deden Van Aert en co de finale van de Omloop aan. “Jumbo’s on a mission”, luidt de niet mis te verstane titel van de Strava-activiteit. Van Aert won vorig jaar de Vlaamse opener met overmacht. Eerder vanochtend ging de groene trui uit de Tour ook al 8,7 kilometer lopen in 40 minuten tijd. Van een productieve dag gesproken.

Volledig scherm Wout van Aert © Strava Wout van Aert.

Volledig scherm Wout van Aert © Strava Wout van Aert.

Lotto Dstny werft twee klimmers aan

Eduardo Sepulveda (31) en Johannes Adamietz (24) zullen vanaf 2023 uitkomen voor Lotto Dstny. Adamietz ondertekende een contract voor twee jaar, Sepulveda voor een jaar. “Deze twee renners geven de ploeg meer body in wedstrijden met veel hoogtemeters”, verklaart sportief manager Kurt Van de Wouwer in een persbericht.

De Duitser Adamietz maakt in 2023 zijn profdebuut bij Lotto Dstny. Hij onderscheidde zichzelf afgelopen seizoen onder meer met een zevende plaats in de Sibiu Cycling Tour. Als renner van een continentale ploeg reed hij zich bovendien in de kijker in de Deutschland Tour. “Ik ben een renner die het best tot zijn recht komt in het hooggebergte en heuvelachtige klassiekers. Op dat terrein wil ik me bij Lotto Dstny verder ontwikkelen. Dit is echt een droom die uitkomt”, aldus Adamietz.

Sepulveda is een ervaren naam op het hoogste niveau. Hij eindigde het seizoen met een zevende plaats in de Ronde van Langkawi, maar ook zijn ritoverwinning en derde plaats in het eindklassement van de Ronde van Turkije maakten indruk. “Het is mijn eerste keer in een Belgisch team en ik kijk ernaar uit om iedereen te ontmoeten. Ik ben klaar om mijn ploeggenoten aan mooie resultaten te helpen en ook zelf regelmatig voor de winst te strijden.”

Volledig scherm Eduardo Sepulveda. © photo_news

Astana verlengt contracten van Andrey Zeits en Gleb Brussenskiy

Wielerploeg Astana Qazaqstan heeft de contracten van renners Andrey Zeits (35) en Gleb Brussenskiy (22) met een jaar verlengd. De twee Kazakken zagen eind dit jaar hun overeenkomst bij het Kazachse WorldTour-team aflopen.

Zeits is al jaren een meubelstuk van het Astana-team. Hij begint volgend seizoen aan zijn veertiende seizoen bij de ploeg. Zijn eerste contract bij Astana dateert van 2008. Enkel de seizoenen 2020 en 2021 spendeerde hij in andere loondienst, bij Mitchelton-Scott en Team BikeExchange in Australië. Zeits rijdt al heel zijn carrière vooral in dienst. Hij won in 2015 een rit in de Ronde van Hainan, zijn enige profzege.

Brussenskiy werd in 2021 prof bij Astana en begint in januari aan zijn derde seizoen bij het team van algemeen manager Alexandre Vinokourov. Brussenskiy pakte dit jaar de Aziatische titel op de weg bij de beloften.

Volledig scherm Andrey Zeits, hier enkele jaren geleden tussen Chris Froome en Fabio Aru in de Tour. © BELGA

Campenaerts koerst (op Zwift)

De start van het nieuwe wielerseizoen is nog ver weg, maar Victor Campenaerts (31) gaat alvast weer koersen. Niet op de weg, maar in zijn mancave in Gavere, waar hij de zogenaamde Vocsnor’s Race Series op Zwift zal rijden. Campenaerts doet een reeks wedstrijden, maar wie wil kan de ex-werelduurrecordhouder ook vervoegen voor een aantal lichtere Zwift-ritjes.

Campenaerts zendt uit op YouTube. Kijken kan en vragen stellen kan ook. De eerste afspraak is zaterdag 26 november (100 km social ride). (BA)

Volledig scherm Victor Campenaerts. © Photo News