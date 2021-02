KOERS KORT. Tour maakt wildcards bekend, uitzonderlijk 23 teams aan de start - Valgren loopt breukjes in hand op

Uitzonderlijk 23 teams in grote ronden

Aan de komende editie van de Ronde van Frankrijk zullen uitzonderlijk geen 22 maar in totaal 23 teams van acht renners deelnemen. Dat heeft de organisatie donderdag gemeld. Ook in de Ronde van Italië en Spanje zal het aantal ploegen op 23 komen te liggen.

De negentien WorldTour-ploegen tekenen zonder verrassing present. Langs Belgische zijde zullen dus Deceuninck-Quick-Step, Lotto Soudal en Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux aan de start verschijnen. Alpecin-Fenix mag als ProTeam deelnemen. De Tour-organisatie deelt daarnaast drie wildcards uit aan de Franse formaties Arkea-Samsic, BB Hôtels en Total Direct Energie.

De Internationale Wielerunie (UCI) zette het licht op groen voor de verhoging van het aantal teams, op vraag van de Franse, Italiaanse en Spaanse wielerbonden. “Het is geen geheim dat we al lang vragende partij zijn voor minder renners uit veiligheidsoverwegingen”, reageerde Tour-baas Christian Prudhomme bij het Franse persbureau AFP. “Maar iedereen in de wielerwereld komt zwakker uit deze coronacrisis, ook de ploegen. Daarom deze maatregel en delen we drie wildcards uit.”

De Tour vindt dit jaar plaats van 26 juni tot en met 18 juli. De start is voorzien in Brest.

Michael Valgren houdt breukjes in hand over aan valpartij

De Deense wielrenner Michael Valgren heeft woensdag bij zijn valpartij in de openingsetappe van de Ster van Bessèges meerdere breukjes in de linkerhand opgelopen. Dat maakte zijn team EF Pro Cycling bekend.

Valgren moet onder het mes. De Ster van Bessèges was zijn eerste wedstrijd voor het Amerikaanse team. Daarvoor reed hij bij het Zuid-Afrikaanse NTT. De Deen, die zondag zijn 29e verjaardag viert, won in 2018 Omloop Het Nieuwsblad en de Amstel Gold Race.

Laura Verdonschot (Pauwels Sauzen - Bingoal) komt dit seizoen niet meer in actie.

Onderzoeken toonden aan dat een verhoogd trainingsvolume haar lichaam overmatig heeft vermoeid. Daarom werd in overleg tussen renster en teamleiding beslist om vroegtijdig in rust te gaan en de focus op volgend veldritseizoen te richten.

In een poging om op haar 24e een stap voorwaarts te zetten, schroefde Laura Verdonschot in samenspraak met haar persoonlijke trainer de voorbije maanden het trainingsvolume stevig op. Die extra uren leverden helaas niet de verhoopte stap vooruit, maar een achteruit op. Medische testen gaven intussen de verklaring voor de ontgoochelende prestaties van de voorbije weken: het lichaam van Verdonschot is door die bijkomende trainingsarbeid overmatig vermoeid geraakt. Om geen schade te berokkenen op de langere termijn, is beslist vroegtijdig een streep onder haar seizoen te trekken, zodat ze zich na een voldoende lange rustperiode op volgend veldritseizoen kan voorbereiden.

Quote Ik ga nu zes weken rust nemen, dubbel zolang als anders, zodat ik volledig hersteld aan de opbouw naar het volgende seizoen kan beginnen. Laura Verdonschot, Pauwels Sauzen - Bingoal

Verdonschot zet daarmee een punt achter een periode die niet alleen fysiek maar ook mentaal veeleisend was. “Na mijn 26e plaats op het WK heb ik twee nachten wakker gelegen. Die uitslag op dát parcours, dat was abnormaal slecht. Het seizoen begon nochtans goed, maar de voorbije weken ging het altijd maar slechter. Iedereen zag dat ik niet mijn normale niveau haalde. Er komen nog enkele crossen in de streek die me goed liggen, dus het seizoen beëindigen, is een moeilijke keuze, maar wel de enige juiste. Ik ga nu zes weken in rust, dubbel zolang als anders, zodat ik volledig hersteld aan de opbouw naar het volgende seizoen kan beginnen. Bedankt aan de ploeg om me hierin te steunen.”

Tweevoudig winnaar van Omloop Ian Stannard wordt ploegleider bij Trinity

Drie maanden nadat hij noodgedwongen een punt zette achter zijn actieve carrière heeft Ian Stannard een nieuwe job. De 33-jarige Brit gaat aan de slag als sportdirecteur bij Trinity Racing, de Britse continentale ploeg waar tot dit jaar toptalent Tom Pidcock onder contract stond. Stannard ondertekende een contract voor “meerdere seizoenen”.

De Brit, in 2014 en 2015 winnaar van de Omloop, kampt met reumatoïde artritis, een auto-immuunziekte die ontstekingen in de gewrichten veroorzaakt. Om die reden maakte hij begin november officieel een einde aan zijn carrière als renner.

Quote Ik wil met mijn ervaring jonge renners beter maken en resultaten behalen op alle terreinen. Ian Stannard

Stannard gaf in het persbericht van zijn nieuwe team aan veel zin te hebben in de uitdaging. “Trinity Racing is in korte tijd een van de meest vooraanstaande opleidingsploegen in Europa geworden. Ik kijk er naar uit om te beginnen in mijn nieuwe rol. We hebben een indrukwekkende groep renners, met bijvoorbeeld Ben Healy en Thomas Gloag. Zij kunnen verder bouwen op het succes dat ze vorig jaar hadden in enkele grote U23-koersen. Ik kijk er ook naar uit kennis te maken met disciplines zoals het mountainbike en gravelracen. Als prof in een WorldTour-ploeg had ik daar vaak enkel in de winter even tijd voor.

