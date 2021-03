KOERS KORT. Tony Martin breekt elleboog - Groen licht voor aankomst Milaan-Sanremo op Via Roma

Tony Martin

Tony Martin heeft een elleboogbreuk overgehouden aan zijn valpartij in de vijfde etappe van Parijs-Nice. Dat meldde zijn team Jumbo-Visma. De 35-jarige Duitser mist zo goed als zeker de Ronde van het Baskenland (5-10 april).

Martin ging donderdag op 35 kilometer van de streep in Bollène samen met ploegmaat Primoz Roglic tegen de vlakte. Geletruidrager Roglic kon zijn weg voortzetten, Martin probeerde dat ook wel even, maar was duizelig en werd naar het ziekenhuis overgebracht.

Stad geeft groen licht voor Via Roma

Het stadsbestuur van Sanremo geeft groen licht voor een aankomst van Milaan-Sanremo op de Via Roma. De prefectuur Imperia had gevraagd aan organisator RCS en aan het stadsbestuur om na te denken over een finish op de Corso Cavallotti. De prefectuur maakt zich zorgen om een grote publiekstoeloop op de Via Roma. Dat is in de huidige coronaomstandigheden niet wenselijk.

De eindbeslissing ligt bij het stadsbestuur en dat besliste donderdagmorgen om de finish op de Via Roma te houden. De stad doet dat in overleg met de handelaars op de Via Roma. Ze heeft hun gevraagd om hun winkels zaterdagnamiddag 20 maart te sluiten van half twee tot zes uur. De handelaren stemden daarin toe. (MG)

Volledig scherm © Photo News