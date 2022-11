KOERS KORT. Tom Pidcock hervat crossseizoen in Merksplas - Nizzolo breekt sleutelbeen op training

Tom Pidcock hervat crossseizoen in Merksplas

Tom Pidcock (INEOS Grenadiers) start zijn nieuwe seizoen in het veld komend weekend. De wereldkampioen showt dan voor het eerst zijn regenboogtrui in de Superprestige in Merksem. Daags nadien start hij ook in de Wereldbeker in Overijse. Dat maakte de renner vandaag zelf bekend via Twitter.

Pidcock kroonde zich eerder dit jaar in Fayetteville tot wereldkampioen bij de profs, waar zowel Mathieu van der Poel, als Wout van Aert ontbraken. Sindsdien reed hij geen enkele wedstrijd meer in het veld, het publiek zal hem nu voor het eerst kunnen zien in Antwerpen. Het verdere programma van de Brit is nog niet bekend.

Giacomo Nizzolo loopt bij crash op training sleutelbeenbreuk op

Giacomo Nizzolo heeft bij een crash op training een breuk in zijn rechtersleutelbeen opgelopen. Dat heeft zijn team Israel-Premier Tech gemeld. Nizzolo kon zaterdag op training tijdens een trainingsrit in Zwitserland een crash niet vermijden. De 33-jarige Italiaan liep hierbij een breuk in zijn rechtersleutelbeen op maar moet niet onder het mes, aldus Israel-Premier Tech. “Giacomo zal zoals voorgeschreven rust nemen waarna hij zo snel mogelijk de lichte training op de weg kan hervatten”, klinkt het in een mededeling. “De verwachting is niet dat deze blessure invloed zal hebben op zijn voorbereiding voor het seizoen 2023.”

Nizzolo eindigde het afgelopen seizoen onder meer als vijfde in Kuurne-Brussel-Kuurne en de Egmont Cycling Race. In de Heistse Pijl werd hij tweede na Arnaud De Lie. Hij won een rit en het puntenklassement van de Ronde van Castilië en Leon.

Eli Iserbyt ondergaat woensdag een MRI-scan

Eli Iserbyt (25) heeft geen tweede Europese titel kunnen behalen. Zondag in Namen verliet hij het EK veldrijden immers voortijdig. De reden hiervoor was dat hij last had aan het been en geen kracht meer kon zetten. Zo verder rondrijden had geen enkele zin meer, waarna Iserbyt de remmen dichtkneep. De West-Vlaming ondergaat woensdag in Antwerpen een MRI-scan. Die moet uitwijzen wat de oorzaak is van de pijn.

“Woensdagavond of donderdag weten we wellicht meer”, stelde Jurgen Mettepenningen, manager van Pauwels Sauzen-Bingoal. “Dan kennen we de uitslagen van de scan. Hopelijk zit Eli Iserbyt niet met een langdurige blessure opgezadeld. Liefst van al is het een kwaal van zeer korte duur. Eli kon zijn kansen op het EK niet voluit verdedigen. Hij kon op een gegeven moment geen kracht meer zetten op één been. Dan stopt het en doe je er beter aan om af te stappen. Het is afwachten wat de resultaten van de MRI-scan ons zullen leren.”

Corné van Kessel rijdt vanaf januari voor Deschacht-Hens-Maes

Corné van Kessel maakt op 1 januari de overstap van Tormans CX naar Deschacht-Hens-Maes. Zijn nieuwe team maakte de komst van de 31-jarige Nederlander bekend. Van Kessel ondertekende een contract voor twee jaar. Hij zal zijn debuut maken tijdens de X2O Trofee in Baal, op Nieuwjaarsdag.

De Nederlander stond de voorbije maand aan de kant met een gebroken sleutelbeen, na een val begin oktober op training. Hij reed nog maar twee crossen dit seizoen. Eind september werd hij veertiende in Beringen, begin oktober vijfde in Meulebeke. Vrijdag viert hij in de Superprestige-manche in Niel zijn comeback.

Van Kessel zag zijn overstap van het Tormans CX-team naar Deschacht-Hens-Maes als een stap vooruit. “Ik ben blij dat ik tot dit jonge, ambitieuze team kan toetreden. De kansen die ik er krijg wil ik met beide handen grijpen om mij effectief in de top vijf te manifesteren. Het viel me ook op hoeveel aandacht er wordt besteed aan de samenwerking en communicatie tussen staff en renners.”

