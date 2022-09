KOERS KORT. Tiesj Benoot, verlost van nekbrace, maakt opnieuw tochtje op de fiets

Benoot verlost van nekbrace

Nieuwe stap in de revalidatie van Tiesj Benoot. Onze landgenoot mist het WK na een aanrijding op training in Livigno begin augustus. Benoot liep een breuk op in een nekwervel en moest sindsdien met een nekbrace leven. Nu mag hij die brace achterwege laten en een zachte ondersteunende moussekraag dragen. Hij maakte ook voor het eerst opnieuw een ritje op de fiets. Benoot komt hoe dan ook niet meer in actie dit seizoen, de Oost-Vlaming neemt een pauze om in de winter weer fit de voorbereiding op het nieuwe jaar aan te vatten.

Dries De Bondt wint Textielprijs Vichte: “Eindelijk nog eens prijs”

Dries De Bondt (Alpecin-Fenix) won de achttiende etappe in de Giro d’Italia, maar grossierde dit seizoen vooral in podiumplaatsen. Vier keer werd hij tweede, drie keer derde. “Nu was het eindelijk nog eens prijs. Ik heb er wel tot het einde voor moeten knokken”, verklaarde de 31-jarige voormalige Belgische kampioen na zijn zege in de Textielprijs van Vichte.

“We weten dat je in Vichte niet gemakkelijk kan wegrijden met een klein groepje. Dat moet gebeuren met een omvangrijke groep. Dat gebeurde ook, maar dan kwam het erop aan de ‘slepers’ eraf te kletsen. Zo bleven we uiteindelijk in de finale met dertien man over en toen zat het wel goed en konden we onze voorsprong geleidelijk aan uitbouwen.”

Met Sjoerd Bax speelde De Bondt in de slotronde het ploegenspel. “We gingen elk om beurt demarreren. Zo konden we Ethan Vernon eraf rijden. Mark Cavendish had al aangegeven niet super te zijn, dus was die Vernon onze grootste concurrent. Ik ging als eerste aan. Daarop was het de beurt aan Bax. Toen het opnieuw aan mij was, slaagde ik erin een klein kloofje te slaan. Beetje per beetje werd dat groter en groeide ook het geloof in een overwinning.”

De Bondt was gaan aanvallen net voor Anzegem, de plaats waar hij zich in 2020 tot Belgisch kampioen kroonde. “Het doet me toch wel altijd iets als ik daar koers. Ik ben tevreden dat ik in het nabijgelegen Vichte nog eens heb kunnen winnen.”

Van Rooy verlaat Sport Vlaanderen-Baloise

Kenneth Van Rooy (28) verlaat Sport Vlaanderen-Baloise en tekent voor twee seizoenen bij Bingoal-Pauwels Sauces-WB. Van Rooy werd dit jaar onder meer derde in de Schaal Sels, vierde in de Primus Classic, vijfde in de Druivenkoers, negende in de Heistse Pijl en elfde in de Ronde van Groot-Brittannië.

Vlaanderen-Baloise versterkt zich op zijn beurt met de Belgische kampioen bij de elite zonder contract Vince Gerits. 24 al, maar pas 20 toen hij met wielrennen begon en op korte periode, ondanks twee jaar corona, enorme progressie geboekt. Gerits is een spurter en won dit seizoen al zeven keer. Hij combineerde wielrennen met studies kinesitherapie en werkt als bewegingsdeskundige en performance-specialist.

Adam Yates naar UAE Team Emirates

Adam Yates stapt van INEOS Grenadiers over naar UAE Team Emirates. De 30-jarige Brit ondertekent er een contract voor drie seizoenen. Yates is een ex-winnaar van de Clasica San Sebastian (2015). Hij schreef vorige maand de Ronde van Duitsland op zijn naam en werd tiende in de Ronde van Frankrijk (negende na de schrapping van Nairo Quintana), op bijna 25 minuten van Jonas Vingegaard. Eerder werd hij vierde (2016) en negende (2020) in de Tour en vierde in de Vuelta (2021).

In totaal boekte de tweelingbroer van ex-Vueltawinaar Simon Yates al achttien profzeges, waarbij vorig jaar de Ronde van Catalonië en in 2020 de UAE Tour. “Ik kijk er erg naar uit UAE Team Emirates te vervoegen. Ik heb de ploeg de voorbije jaren zien groeien en de kans om naar hier te komen, kon ik niet laten liggen”, zegt Adam Yates. “Ik voel dat mijn beste jaren naderen en het team zal het beste van mij krijgen.”

Yates wordt ploegmaat van onder meer tweevoudig Tourwinnaar Tadej Pogacar en Tim Wellens, die Lotto Soudal verlaat.

Guy Niv (Israel-Premier Tech) beëindigt zijn wielercarrière

Guy Niv zet op 28-jarige leeftijd een punt achter zijn wielercarrière. “Het is de moeilijkste beslissing die ik ooit heb genomen, maar het inwendige vuur dat mij voortstuwde sinds ik begon met koersen, is uitgedoofd”, zegt hij. “Voor velen zal dit als een verrassing komen, maar mijn naasten weten dat ik hier al langer over nadacht. Er zijn veel redenen, maar de belangrijkste is dat ik niet langer de drive en de motivatie heb die essentieel zijn om de hoogtes te bereiken waartoe ik als profrenner in staat ben.”

Niv reed zes grote rondes en werd in 2020 de eerste Israëliër aan de start van de Ronde van Frankrijk. Die reed hij uit als 139e. Afgelopen zomer werd hij bij zijn tweede deelname 76e.

De Israëliër behaalde sinds zijn profdebuut in 2017 een overwinning, het nationaal kampioenschap tijdrijden in 2019.

