KOERS KORT. Thomas De Gendt schiet in Zwitserland uit klikpedaal en scheurt enkelligament

De Gendt scheurt ligament enkel

Tegenslag voor Thomas De Gendt in de Ronde van Zwitserland. De 35-jarige renner van Lotto-Soudal haalde de finish van de zevende rit niet. Zijn team heeft nu ook de reden meegegeven. Zijn voet schoof ongelukkig uit het klikpedaal, waardoor De Gendt de ligamenten van zijn enkel scheurde. Na de Ronde van Zwitserland en de twee BK’s zou De Gendt met zijn gezin op hoogtestage naar Livigno vertrekken, om er de Vuelta voor te bereiden.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Michael Woods slaat dubbelslag La Route d’Occitanie

De Canadees Michael Woods (Israel Premier Tech) heeft de derde van vier etappes van de Route d’Occitanie (2.1) gewonnen. Hij neemt de leiderstrui over van de Spanjaard Roger Adria, die gisteren mocht vieren.

Er moest heel wat geklommen worden tijdens de etappe over 188,7 kilometer van Sigean naar het skioord Les Angles. Onderweg waren vijf beklimmingen voorzien, waarvan drie van eerste categorie.

De Spaanse klimmer Igor Arrieta werd ingerekend net voor de Col des Hares (11,1 km aan 6,2%), op 40 kilometer van de streep. Met nog 20 kilometer voor de boeg trokken Woods en de jonge Spanjaard Carlos Rodriguez op avontuur. De Canadees ontdeed zich van zijn concurrent met nog twee kilometer te rijden.

Morgen doet Woods, die in de stand 1:16 voorsprong telt op eerste achtervolger Rodriguez, een gooi naar de eindzege. Dat mag normaal gezien geen probleem vormen, want de 188,3 km lange rit tussen Les Angles en Auterive kent een vlakke finale en is op maat van de sprinters.

Philipsen tot eind 2024 bij Alpecin-Fenix

Jasper Philipsen (24) blijft ook de komende jaren bij Alpecin-Fenix (vanaf 1 juli Alpecin-Deceuninck). De Belgische sprinter heeft zijn aflopende contract met twee jaar verlengd, tot eind 2024. “Ik ben heel blij dat we snel tot een akkoord zijn gekomen", aldus Philipsen. “Ik voel me hier goed en ik kijk er naar uit om me hier de komende jaren te blijven ontwikkelen.”

Philipsen koerst sinds begin vorig jaar bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft, na twee seizoenen bij UAE-Team Emirates gereden te hebben. Tijdens zijn eerste seizoen won hij onder meer de Scheldeprijs en twee etappes in de Ronde van Spanje. Dit jaar schoot hij al twee keer raak in de UAE Tour. Over zo'n twee weken staat Philipsen als dé sprinter van het team aan de start van de Ronde van Frankrijk.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pogacar wint bergrit in Slovenië en is nieuwe leider, maar vloekt ook op banden

Tadej Pogacar heeft de macht gegrepen in de Ronde van Slovenië. De kopman van UAE Emirates won de derde etappe en nam de groene leiderstrui over van zijn ploegmakker Rafal Majka. Vlak voor het ingaan van de slotkilometer liet Majka de tweevoudige Tourwinnaar rijden en niet veel later moest Nicola Conci (Alpecin-Fenix) afhaken. Pogacar trok door en kon uiteindelijk ruim de tijd nemen om te vieren.

De vierde rit voert de renners zaterdag over 152,4 kilometer van Lasko tot de finish bergop richting Velika Planina (eerste categorie). Onderweg liggen nog twee beklimmingen van derde categorie en een beklimming van tweede categorie. De Ronde van Slovenië telt vijf ritten en eindigt zondag. Tadej Pogacar is de titelverdediger.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Ook een opvallend moment tijdens de etappe: tijdens een natte afdaling in het laatste deel van de rit hadden Pogacar en Majka maar weinig vertrouwen in hun banden. Het duo reed opvallend traag naar beneden, zeer voorzichtig. “Fuck these tyres!”, klonk het op een bepaald moment zelfs. UAE Emirates heeft wat dat betreft duidelijk nog wat werk richting de Tourstart.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm © BELGA

Alpecin-Fenix haakt af voor Teuns

Zware (financiële) concurrentie vanuit de toplaag van de WorldTour was er ook voor Alpecin-Fenix (straks Alpecin-Deceuninck) in het transferdossier van Dylan Teuns, gaven we eind mei mee. De Belgische ploeg heeft die piste inmiddels verlaten en verdeelt haar besteedbare budget over twee andere nieuwkomers (Kaden Groves en een nog onbekende aanwinst). Teuns zelf neemt nog heel even de tijd om zijn toekomst vast te leggen. Verwacht wordt dat die zich bij één van de teams met de grootste budgetten à la Jumbo-Visma, Ineos Grenadiers, UAE Emirates en Israel-Premier Tech situeert.

Volledig scherm © Photo News

Tom Van Damme herverkozen als bondsvoorzitter

Tom Van Damme (60) blijft ook de komende jaren aan als voorzitter van de Belgische wielerbond. Hij werd herverkozen en zag zijn mandaat zo verlengd tot eind 2026. Van Damme is al sinds 2010 voorzitter van de KBWB.

Volledig scherm Tom Van Damme. © BELGA

Dylan Groenewegen wint tweede rit Ronde van Slovenië

Er stond geen maat op: Dylan Groenewegen heeft met overwicht de tweede rit in de Ronde van Slovenië gewonnen. Na een warrige sprint kwam de Nederlander van Bike-Exchange toch op toerental en vloerde hij onze landgenoot Lionel Taminiaux. De Duitser Pascal Ackermann vervolledigde het podium. Rafal Majka blijft leider.

Volledig scherm Dylan Groenewegen © Photo News

Vraagtekens bij Tour-deelname Asgreen, Lampaert schat kansen op 70%

De vleeswonde in de knie van Kasper Asgreen na zijn val in de Ronde van Zwitserland is erger dan eerst gedacht. De Deen van Quick-Step Alpha Vinyl werd gisteren met de auto naar Herentals gebracht, waar wordt onderzocht of er onderliggende schade is. Twee weken voor de Tour-start in Denemarken bestaat de vrees dat Asgreen de Tour kan missen.

De vraagtekens rond de Tour-deelname van Asgreen hebben vooralsnog geen invloed op de kansen van Yves Lampaert. “De voorbije twee jaar reed ik door een sleutelbeenbreuk en de nakende geboorte van mijn zoon Aloïs de Tour niet. Dit jaar wil ik er wel bij zijn. Ik schat de kans dat ik erbij ben op 70 procent. Als ik ga, krijg ik een rol in de sprinttrein van Jakobsen met als taak om bij het ingaan van de slotkilometer de trein op de rails te zetten.”

Volledig scherm Kasper Asgreen kwam zwaar ten val in de Ronde van Zwitserland. © Photo News

Nadien is het aan Sénéchal en Morkov om Jakobsen te lanceren. “Ook Asgreen kan dat, maar ik denk niet dat ik met hem of Sénéchal in de weegschaal lig, eerder met Cattaneo of Honoré als de ploeg een extra man in steun van Alaphilippe wil, als Julian fit geraakt. Ik hoop deze week mijn kandidatuur kracht bij te zetten”, zegt Lampaert, die nog geen nieuw contract heeft getekend bij de ploeg van Lefevere.

“Ik wil graag blijven, maar niet ten koste van alles. Patrick heeft er nog niet veel over gebabbeld. Hopelijk krijg ik een mooie aanbieding, maar er tonen nog andere teams interesse. Ik hoop tegen de Tour meer te weten.”

Volledig scherm Yves Lampaert. © BELGA

Van Gils en Vermeersch dicht bij Tourdebuut

De kans is groot dat Maxim Van Gils (22) en Florian Vermeersch (23) op 1 juli hun Tour-debuut mogen maken voor Lotto-Soudal. Maandag - na de rondes van Zwitserland en België - beslist de ploegleiding over de Tour-selectie, die gebouwd wordt rond Caleb Ewan. De Australische sprinter mag als enige op beide oren slapen over zijn Tour-ticket, maar net als zijn vaste lead-out Jasper De Buyst beschikken de twee Belgische youngsters over gunstige adelbrieven. Andere kandidaten voor de zeven resterende plaatsen zijn Tim Wellens, Philippe Gilbert, Brent Van Moer, Frederik Frison, Andreas Kron, Michael Schwarzmann, Harry Sweeny en Reinardt Janse van Rensburg, al ligt de Zuid-Afrikaan momenteel wel in de ziekenboeg door griep.

Volledig scherm Florian Vermeersch. © BELGA

Geen Tour voor Vanmarcke

Isräel - Start-Up Nation trekt zonder Belgen naar de Tour. Sep Vanmarcke is wedstrijdfit, maar wil in juli de basis leggen voor de eendagskoersen in het najaar. Ben Hermans sukkelt nog met de naweeën van een longontsteking en ook Jenthe Biermans en Tom Van Asbroeck krijgen een ander programma. De Tourploeg wordt gebouwd rond Jakob Fuglsang en Michael Woods. Chris Froome is nog geen zekerheid.

Volledig scherm Sep Vanmarcke. © BELGA

Majka wint openingsrit in Ronde van Slovenië, Pogacar wordt derde

De 32-jarige Pool Rafal Majka (UAE Emirates) heeft woensdag de openingsrit in de Ronde van Slovenië gewonnen. Hij haalde het na 164,7 kilometer van Nova Gorica naar Postojna in een sprint met drie, voor thuisrijders Domen Novak en Tadej Pogacar. Majka is ook de eerste leider.

De Ronde van Slovenië betekende het heroptreden van Tadej Pogacar na een knappe zomercampagne. De Sloveen won vorig jaar de Ronde van zijn land en wil dat dit jaar opnieuw doen. Met slechts vier WorldTeams aan de start, UAE Team Emirates, BikeExchange-Jayco, Astana en Bahrain-Victorious, is de concurrentie niet al te groot.

Nadat de vroege vlucht van vier op 62 kilometer werd ingerekend besliste Pogacar op de Zadlog-klim even aan de boom te schudden. Hij kreeg Novak en ploegmaat Majka met zich mee, Sean Bennett probeerde het ook nog even, maar moest snel afhaken.

Het was nog 57 kilometer naar de finish, maar het trio, waarbij UAE al het werk opknapte, verzwakte niet. De ploeg van Pogacar speelde het ploegenspel perfect. De Tourwinnaar viel als eerste in de finale, Novak dichtte het gaatje waarna Majka wat later wegsloop.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Volledig scherm Rafal Majka. © UAE

Degenkolb past met corona voor Baloise Belgium Tour

Pech voor John Degenkolb (33). De Duitser van Team DSM heeft positief getest op het coronavirus en moet dus verstek geven voor de Baloise Belgium Tour, die morgen van start gaat. “Maar geen zorgen, met mij gaat alles goed en gelukkig zijn de symptomen licht”, aldus Degenkolb op Instagram. Team DSM gaat door het forfait met slechts vier renners van start.

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door John DEGE nkolb (@johndegenkolb) Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sterke Guerreiro wint op de Mont Ventoux

Ruben Guerreiro (27) heeft dinsdag de Mont Ventoux Dénivelé Challenge op zijn naam geschreven. De Portugees van EF Education-EasyPost was op de Mont Ventoux een maatje te groot voor de tegenstand en kwam solo aan. Zijn Colombiaanse ploegmaat Esteban Chaves eindigde bijna een minuut later als tweede, de Australiër Michael Storer (Groupama-FDJ) werd derde op anderhalve minuut.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Pogacar kent ploegmaats voor Ronde van Slovenië

Terwijl zijn belangrijkste Tour-uitdagers de Dauphiné reden of de Ronde van Zwitserland betwisten, warmt titelverdediger Tadej Pogacar (23) na een hoogtestage in Livigno vanaf woensdag de benen op in de Ronde van Slovenië. Die route nam het Sloveense fenomeen ook vorig jaar al, mét succes. Na de eindzege in eigen land won Pogacar in 2021 ook voor de tweede opeenvolgende keer de Tour. Hij krijgt in Slovenië het gezelschap van landgenoot Jan Polanc, Pascal Ackermann, Mikkel Bjerg, Vegard Stake Laengen, Rafal Majka en Rui Oliveira. De laatste koers van Pogacar dateert alweer van twee maanden geleden, toen hij twaalfde werd in de Waalse Pijl.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Bardet naar de Tour

Romain Bardet (31) keert straks na een jaar afwezigheid terug naar de Ronde van Frankrijk. Dat kondigde de Fransman van Team DSM maandagochtend aan op sociale media. Bardet ging vorige maand nog voor een klassement in de Giro, maar hij moest in een uitstekende uitgangspositie door ziekte opgeven tijdens de 13de etappe. De ranke klimmer reed de Tour al acht keer eerder, met twee podiumplaatsen (tweede in 2016, derde in 2017) en drie ritzeges (2015, 2016 en 2017) als meest spraakmakende resultaten.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.